 Німеччина надасть додаткову зброю Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2022

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Новини

Німеччина надасть додаткову зброю Україні

Німеччина вирішила надати Україні додаткову партію летального озброєння. Йдеться про майже 3 тисячі ракет до зенітного ракетного комплексу "Стріла".

ЗРК Стріла

ЗРК "Стріла" (ілюстраційне фото). Поки невідомо, про яку з численних модифікацій "Стріли" йдеться у поставках з Німеччини

Міністерство економіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 ракет до зенітного ракетного комплексу (ЗРК) "Стріла", повідомляє у четвер, 3 березня, агенція dpa з посиланням на свої джерела в міністерстві. Як вказує ЗМІ, мова йде про зброю радянського виробництва з арсеналів армії колишньої НДР (Німецька Демократична Республіка. - Ред.).

Як стало відомо dpa, міноборони ФРН останніми днями перевіряло, яке ще озброєння може бути поставлене Збройним силам України на тлі вторгнення російських військ в Україну.

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Перша партія німецької зброї Україні  

Як повідомлялося, напередодні уряд Німеччини змінив свою позицію щодо постачання зброї Україні. Берлін вирішив надати Києву 1000 одиниць протитанкових озброєнь і 500 переносних ракетно-зенітних комплексів Stinger із запасів Бундесверу. 28 лютого партія озброєнь була передана Україні. 

Водночас Німеччина також вирішила дозволити Нідерландам відправити в Україну 400 протитанкових гранатометів німецького виробництва, а Естонії - передати Києву гаубиці, які у минулому були на озброєнні в колишній НДР. Крім того, у відповідь на вторгнення російських військ в Україну Німеччина, США та інші союзники домовилися про відключення низки російських фінансових інститутів від платіжної системи SWIFT.

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