Німеччина надасть додаткову зброю Україні

Міністерство економіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 ракет до зенітного ракетного комплексу (ЗРК) "Стріла", повідомляє у четвер, 3 березня, агенція dpa з посиланням на свої джерела в міністерстві. Як вказує ЗМІ, мова йде про зброю радянського виробництва з арсеналів армії колишньої НДР (Німецька Демократична Республіка. - Ред.).

Як стало відомо dpa, міноборони ФРН останніми днями перевіряло, яке ще озброєння може бути поставлене Збройним силам України на тлі вторгнення російських військ в Україну.

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Перша партія німецької зброї Україні

Як повідомлялося, напередодні уряд Німеччини змінив свою позицію щодо постачання зброї Україні. Берлін вирішив надати Києву 1000 одиниць протитанкових озброєнь і 500 переносних ракетно-зенітних комплексів Stinger із запасів Бундесверу. 28 лютого партія озброєнь була передана Україні.

Водночас Німеччина також вирішила дозволити Нідерландам відправити в Україну 400 протитанкових гранатометів німецького виробництва, а Естонії - передати Києву гаубиці, які у минулому були на озброєнні в колишній НДР. Крім того, у відповідь на вторгнення російських військ в Україну Німеччина, США та інші союзники домовилися про відключення низки російських фінансових інститутів від платіжної системи SWIFT.