Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Рішення щодо поставок Україні західних винищувачів уже практично ухвалене, вважають українські аналітики. На їхню думку, зараз ідеться лише про те, який саме тип літаків це має бути.

Військові аналітики в Україні переконані, що країна отримає західні літаки уже за кілька місяців. "Питання винищувачів на порядку денному і воно, на мою думку, буде вирішене в найближчі місяці", - говорить Тарас Чмут, відомий військовий аналітик з Києва, в інтерв'ю DW. Вже, "у другій половині року, ближче до нового року, можливо, вони могли б з'явитися в Україні".

Експерт припускає, що "на 99,8 відсотка" "рішення на політичному рівні" вже ухвалено. За його словами, практичну реалізацію плану щодо постачання Україні винищувачів здійснено вже "на 70 відсотків": ідеться про питання підготовки українських пілотів та наземного персоналу. Чмут переконаний, що українські військові швидко рухаються до "переосмислення тактики застосування", щоб інтегрувати сучасний парк винищувачів у свої плани.

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Дискусія для збиття Кремля з пантелику?

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив в інтерв'ю газеті Der Tagesspiegel, що постачання винищувачів Україні не стоїть на порядку денному. Насправді, однак, дискусія Києва з понад 50-ма західними державами, які входять до Контактної групу з питань України на чолі зі США, на цю тему могла уже далеко просунутися - і українська оцінка може бути ближчою до реальних планів, ніж може здатися, судячи з публічних дебатів на Заході, особливо в Німеччині.

Винищувачі - "це вже значно стратегічніший вид озброєння, який може значно більше вплинути на хід війни, ніж танки", вважає київський військовий експерт Чмут. У середині лютого Контактна група з питань України знову зустрінеться на військовій базі США у німецькому Рамштайні. "Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується, - написав Андрій Єрмак, глава Офісу президента України Володимира Зеленського, наприкінці січня - трохи більше ніж через тиждень після останньої зустрічі в Рамштайні. - Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО".

Варшава виступає за те, щоб західні лідери на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 17-19 лютого, не просто обговорили можливість передачі винищувачів Україні, а ухвалили рішення з цього питання. "Політика вагань і зволікань, як у випадку з основним бойовим танком Leopard 2, є контрпродуктивною. У нас є приказка: якщо ти даєш швидко, ти даєш двічі" - заявив 6 лютого в інтерв'ю RND посол Польщі у ФРН Даріуш Павлось.

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Той факт, що президент США Джо Байден нещодавно негативно відповів на запитання журналістки про те, чи нададуть США Україні винищувачі F16, уже класифікується The New York Times як "плейбук", тобто знайомий шаблон: спершу Україна публічно просить сучасну західну військову техніку, що спочатку відкидається адміністрацією Байдена. Остання потім спокійно припускає, що Україна могла б отримати такий тип зброї набагато швидше від своїх європейських союзників. Потім тема знову і знову обговорюється у публічних заявах, поки у Вашингтоні зрештою не відчиняються двері для нових систем озброєнь. Іншими словами, це публічно влаштований "медійний театр", який, не виключено, насамперед може мати на меті заплутати російських агресорів і Кремль.

Американський аналітичний центр критикує німецьку нерішучість

Багатомісячні дискусії про постачання західних бойових танків, таких як Leopard-2 німецького виробництва, можливо, навіть прискорили ухвалення рішення на користь західних винищувачів для України. На фронті на сході та півдні України російська армія розпочала наступальні дії в кількох місцях, щоб повернути собі ініціативу у війні. Зараз українська армія, яка минулого року здійснила успішний контрнаступ, знову перебуває під тиском. У Вашингтоні критично розцінюють багатомісячну нерішучість канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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"Постійні затримки з наданням західного озброєння, коли ставало очевидним, що вони потрібні або незабаром будуть потрібні, сприяли затягуванню конфлікту", - написав наприкінці січня Інститут дослідження війни (ISW).

Звісно, що зобов'язання, надані у січні щодо постачання бойових танків і бронемашин, є важливими "для подальших контрнаступів". Однак затримки "з реалізацією цих зобов'язань могли позбавити Україну шансу на контрнаступ цієї зими". Німецький експерт з питань України Ніко Ланґе (Nico Lange) з Мюнхенської конференції з питань безпеки пише у своєму блозі про військову ситуацію в Україні як про "втрачену можливість для України". За словами Ланґе, Росія "отримала час для ущільнення військ, зміцнення оборонних позицій, підготовки і введення нових військ". "Атаки Росії можуть, у найгіршому випадку, призвести до того, що в України залишиться занадто мало резервів і занадто мало часу для тренувань з новою технікою, а також для найкращої підготовки контратак".

Наскільки російські війська зміцнили свої позиції уздовж фронту в Україні, показує карта, підготовлена американським аналітичним центром American Enterprise Institute.

Водночас країни, що підтримують Україну під керівництвом США, уже здійснили якісний стрибок у якості озброєнь, обіцяних Києву на останній зустрічі в Рамштайні у січні. Перш за все, обіцянкою поставити ракети GLSDB (наземна бомба малого діаметра) від американської компанії Boeing і шведського концерну Saab. За даними виробників, ця зброя має дальність стрільби 150 кілометрів і з'явилася на ринку озброєнь лише восени минулого року, тобто після початку російського вторгнення в Україну.

Розподілити невеликі авіабригади по всій Україні?

Відомий аналітичний центр Royal United Services Institute (RUSI) у Лондоні, який консультує британські збройні сили, закликав надати Україні винищувачі ще на початку листопада, тобто в розпал західної дискусії про бойові танки. "Українські військово-повітряні сили потребують сучасних західних винищувачів і ракет", щоб тримати російські ВПС на відстані. Навіть "невелика кількість західних винищувачів мала б великий ефект стримування", пише військовий експерт Джастін Бронк. RUSI рекомендує розподілити західні винищувачі невеликими групами в Україні: "Будь-який західний винищувач, який буде поставлено в короткостроковій або середньостроковій перспективі, повинен мати можливість застосовуватись у різних місцях за використання мобільного технічного обладнання і невеликих груп підтримки, і злітати з відносно непрохідних злітно-посадкових смуг, щоб уникнути нейтралізації російськими ракетними ударами великої дальності".

Наприкінці січня речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю французькому телебаченню дав можливість глибоко зазирнути в український список побажань. "Нам потрібно створити до п'яти бригад тактичної авіації з єдиним західним багатоцільовим типом літака", - зазначив Ігнат. Наразі, за його словами, ідеться лише про те, "якого типу він буде".