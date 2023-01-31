Постачання Leopard 2 Україні: чи долучається ФРН до війни?

Влада Німеччини відправить Києву німецькі бойові танки Leopard 2. Але чи означає це долучення ФРН до війни? Це не так, пояснюють правники.

Після того, як Німеччина після довгих роздумів ухвалила рішення про постачання танків Leopard 2 Україні, влада Росії негайно відреагувала на цей крок. "Усе, що робить НАТО і згадані мною держави Європи та США, сприймається в Москві як безпосередня участь у конфлікті", - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у четвер, 26 січня 2023 року.

Шольц: "Немає ніякої війни між Росією і НАТО"

Закидів Москви у тому, що Німеччина нібито тепер також є стороною, що бере участь у війні в Україні, федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), який представляє СДПН, власне, волів би уникнути. Увечері 25 січня в ефірі телеканалу ZDF Шольц вкотре наголосив, що Німеччина не бере безпосередньої участі у війні. "Ні, в жодному разі", - запевнив канцлер. І додав: "Не повинно бути ніякої війни між Росією і НАТО".

Юристи-міжнародники згодні з канцлером

Експерти в галузі міжнародного права загалом згодні з канцлером ФРН. Статут Організації Об'єднаних Націй свідчить: "У своїх міжнародних відносинах усі члени (ООН. - Ред.) повинні утримуватися від будь-якої погрози або застосування сили, спрямованих проти територіальної цілісності чи політичної незалежності держави або іншим чином несумісних із цілями ООН".

Росія порушила цю норму своїм вторгненням в Україну в лютому минулого року, наголошують вони. Водночас Статут ООН чітко передбачає, що в цьому разі всі країни мають право захищати себе індивідуально або колективно.

Поставки важких озброєнь Києву також легітимні

Це також недвозначно означає, що інші країни можуть постачати зброю або розпочинати місії з навчання військових із країни, що зазнала нападу. При цьому немає відмінностей між поставками важкої зброї, такої як німецькі танк Leopard 2, і більш легкими системами озброєнь.

Навіть участь у бойових діях в Україні збройних сил інших країн була б законною, заявив телеканалу ARD експерт з міжнародного права Маркус Краєвські (Markus Krajewski) з Університету Ерлангена-Нюрнберга.

"Тому що кожен постріл, який Росія зараз робить в Україні, є продовженням порушення міжнародного права", - зауважив Краєвські. За його словами, Росія знову почне діяти згідно з міжнародним правом лише тоді, коли виведе свої війська з української території, "але наразі це так не виглядає".

Кізеветтер: Росія використала зиму для поповнення запасів своїх військ

Навпаки, аналітики очікують навесні наступу росіян. Експерт із зовнішньої політики та оборони, депутат Бундестагу від консервативної ХДС Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) пояснив в інтерв'ю DW: "Росія використала зиму для мобілізації та навчання своїх солдатів, а також для забезпечення поставок боєприпасів і підвезення матеріальних засобів. Україна досі не змогла компенсувати свої матеріальні втрати".

Таким чином, бронетранспортери та бойові танки, артилерія і постачання боєприпасів спочатку тільки компенсували б цей кричущий недолік, зазначає Кізеветтер.

За його словами, крім великих втрат, особливо танків, у ЗСУ практично немає боєприпасів і запчастин для радянських моделей бойової техніки: "Тому перехід на західні моделі та логістичні ланцюжки неминучий".

Обурення в Москві після заяви Бербок

Але для західних держав, які зараз постачають бойові танки Україні, вирішальним є не юридичні - не кажучи вже про міжнародно-правові - дефініції, а те, як саме президент Росії Володимир Путін відреагує на такі поставки.

Те, наскільки делікатною та емоційно напруженою є ситуація, що склалася, показує дискусія, що спалахнула після заяви 24 січня на сесії ПАРЄ міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок (Annalena Baerbock). Закликаючи до згуртування західних союзників, вона сказала, що "ми (західні країни. - Ред.) воюємо не один проти одного, а проти Росії". У Берліні невдовзі уточнили, що "надання підтримки Києву не робить Німеччину стороною конфлікту в Україні".

Після чого речниця МЗС Росії Марія Захарова 27 січня написала у своєму телеграм-каналі: "Вони самі розуміють, що несуть? Міністр закордонних справ Німеччини заявляє, що її країна разом з іншими країнами воює з Росією. Це ж міністерство не вважає свою країну учасницею конфлікту". Захарова додала, що послу Німеччини в Москві "слід прояснити ці висловлювання, які суперечать одне одному".

Міжнародне право? Не вирішальний аргумент для Путіна

Російські державні ЗМІ використали висловлювання Бербок як доказ того, що Німеччина та інші країни ЄС безпосередньо є стороною конфлікту в Україні і воюють проти Росії.

Тим часом міністерство закордонних справ ФРН пояснило заяву свого керівництва, що наробила багато галасу, інакше. МЗС на запит різних ЗМІ пояснило, що "Росія веде брутальну війну проти України", яка також є війною проти європейського світопорядку і міжнародного права.

"Міжнародне право однозначне: підтримка України у здійсненні закріпленого в Статуті ООН її права на самооборону проти загарбницької війни Росії, яка порушує міжнародне право, не робить Німеччину стороною конфлікту", - йшлося у заяві.

Хоча Німеччина та інші західні союзники, очевидно, діють відповідно до міжнародного права, постачання ними важкої зброї Києву зараз дедалі більше потрапляє у фокус російської пропаганди. Зрештою, президент Росії Володимир Путін досі мало турбувався про міжнародне право і навряд чи робитиме це в майбутньому.

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