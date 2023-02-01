Західні винищувачі для Києва: чи дадуть Україні літаки F-16?

Згода одразу кількох країн на надання Києву бойових танків західного зразка минулого тижня стала великою дипломатичною перемогою для України. Це стало поштовхом для нових закликів з боку Києва щодо поставок бойових літаків, які досі не були почутими.

Про що просить Україна?

Україна просила про надання їй літаків-винищувачів чи не одразу після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Після прориву в питанні танків минулого тижня міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю канадському телеканалу CBC заявив, що оптимістичний щодо постачання союзниками літаків для Києва. За його словами, це стане переламним моментом у війні (англійською він використав термін game changer). Водночас український міністр наголосив, що очікує інтенсивних дискусій щодо цього питання найближчими тижнями.

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Поки що не зрозуміло, які саме літаки хотів би мати Київ та скільки. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав днями до створення "потужного альянсу винищувачів", який би включав F-16 та F-35, Tornado, Eurofighter та "всі інші літаки, які наші західні партнери могли б надати зараз".

F-35 - більш сучасний американський винищувач, на який багато країн хотіли б замінити свої F-16 Фото: South Korea Defense Ministry/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

Тут особливо цікавими виглядають саме винищувачі F-16 американського виробництва. Адже багато європейських країн зацікавлені в тому, аби замінити ці літаки на більш нові F-35, каже в розмові з DW Бруно Лете з Німецького фонду Маршалла США. "На жаль для України, багато винищувачів, які в неї були, знищені на самому початку військової операції в лютому 2022 року", - каже він. Ті ж, що залишилися, так само старі та походять іще з радянських часів. Тож з української перспективи літаки є тим елементом, якого бракує для повного арсеналу, пояснює Лете.

Що кажуть США?

Найбільший постачальник зброї для України США на даний момент заперечують наміри надавати Києву бойові літаки. Президент Джо Байден у понеділок, 30 січня, заявив, що таких поставок не буде.

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У березні минулого року, незадовго після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Білому домі висловлювали скепсис навіть щодо поставки Києву літаків МіГ-29 радянського виробництва союзниками зі Східної Європи, як того просили в Києві. Тоді у Вашингтоні казали, що такий крок мало що змінить у перебігу війни. Крім того, передача літаків Києву "може спричинити помітну російську реакцію, яка може наблизити перспективу військової ескалації з НАТО", заявляв тодішній речник Пентагону Джон Кірбі.

Тим часом видання Politico, посилаючись на свої джерела, нещодавно повідомило, що деякі американські військові високопосадовці підтримують передачу літаків Києву та намагаються переконати представників американського міноборони. Зрештою, так само було й з бойовими танками - спершу США казали, що не надаватимуть їх Україні, але згодом змінили свою позицію.

Що каже Німеччина та інші європейські країни?

Німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) неодноразово виключав можливість надання Берліном винищувачів Україні. Водночас у Німеччині одразу після рішення про передачу танків розгорнулася дискусія щодо бойових літаків. Минулими вихідними Шольц заявив, що країні зараз потрібна серйозна дискусія, а не "змагання за те, хто запропонує більше". Крім того, в цій дискусії, на думку канцлера, внутрішньополітичні мотиви німецьких політиків "відіграють більшу роль, ніж підтримка України".

У Німеччині донедавна тривала бурхлива дискусія щодо надання Україні танків Leopard 2 Фото: U.S. Army/ABACA/picture alliance

Президент Франції Еммануель Макрон натомість у понеділок зазначив, що загалом "нічого не виключено", але, мовляв, треба говорити і про потенційну користь від літаків. Адже потрібен довгий час, аби навчити військових керувати літаками західного зразка, крім того, їхні поставки не мають спричинити ескалацію конфлікту з Росією, цитує Макрона інформагенція AP. Водночас прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, як повідомляє далі AP, зазначив, що в питанні поставок зброї немає "жодних табу", а відправка бойових літаків при цьому стала б великим кроком уперед.

Експерт Бруно Лете пояснює спротив наданню винищувачів Києву тим, що це б підвищило можливості України атакувати російську територію: "Це дуже чутливе питання, адже надання літаків спростить здатність України бити по цілях всередині Росії".

Єдиною країною, яка свого часу прямо говорила про можливість надати літаки Україні, є Польща. Утім, тоді - в березні 2022 року - Вашингтон не погодився на запропоновану Варшавою схему передачі літаків Києву за посередництва США. У нинішній дискусії прем'єр Польщі Матеуш Моравецький так само не виключив можливості передачі Києву бойових літаків F-16. Водночас у своєму коментарі на сайті Моравецький зазначив, що подібний крок вимагатиме "повної координації" з країнами НАТО. А втім, у вівторок у польському міноборони заявили, що переговорів щодо передачі літаків Києву наразі не ведуть.

Наскільки ймовірними є поставки винищувачів Україні?

Бруно Лете вважає, що є великі шанси, що західні країни нададуть бойові літаки Києву, навіть Німеччина. Це буде вже не перший випадок, коли Захід переступить власні червоні лінії, каже експерт і наводить приклад Leopard 2 або ж артилерійських систем HIMARS.

Президент США Джо Байден зараз відкидає постачання Україні літаків Фото: Drew Angerer/Getty Images

Експерт також звертає увагу на те, що в питанні танків Берлін чекав сигналів з боку США. "Якщо американці будуть готові, то я думаю, будуть готові й німці", - каже Лете з огляду на дискусії щодо винищувачів. Крім того, за його словами, зараз ми є свідками готовності Заходу надавати Україні наступальні озброєння, яких вона потребує. "Ця політична чутливість щодо надання Україні озброєння, яке Україна могла б навіть використати для нападу на Росію, навіть ця червона лінія дедалі більше стирається", - пояснює експерт. Чіткою червоною лінією для Заходу, на думку Лете, залишається, натомість, присутність військових НАТО на українській території, а також застосування тактичної ядерної зброї. Але загалом чим далі триває війна, тим більш гучними в Європі стають голоси, які справді хочуть перемоги України та витіснення Росії з української території.

Та навіть якщо уявити, що Захід погодиться надати Києву винищувачі, це буде пов'язано з багатьма викликами щодо логістики та тренування пілотів. Минулого тижня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що таке навчання, за оптимістичними прогнозами, може тривати до пів року. Водночас він сказав, що в Україні вже сформовано список пілотів, які проходитимуть навчання на західних винищувачах на кшталт F-16.