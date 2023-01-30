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Фото: Michele Tantussi/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Посол України: Київ поки що не просив у ФРН бойові літаки

Сергій Гуща | Ольга Журавльова
45 хв. тому

Україна зацікавлена в отриманні німецьких БМП, бойових танків, артилерії та систем ППО, вона продовжить спілкуватися з партнерами в Берліні за цими чотирма пунктами, заявив в інтерв'ю DW український посол у ФРН Макєєв.

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Київ "поки що не робив запитів до Німеччини про постачання бойових літаків", заявив посол України в Берліні Олексій Макеєв в інтерв'ю DW у понеділок, 30 січня, у зв'язку з дискусією на цю тему, що активізувалася на Заході. На запитання про можливість такого запиту в майбутньому дипломат відповів, що "все залежатиме від ситуації на полі бою". "Якщо я отримаю таке прохання від наших військових, ми розмовлятимемо на цю тему з партнерами... за зачиненими дверима і в довірливій атмосфері", - сказав дипломат.

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Що стосується Німеччини, то від самого початку своїми пріоритетами на посаді посла в Берліні Макєєв назвав отримання німецьких броньованих машин, бойових танків, артилерії та систем ППО. "Ми досягли великого прогресу і продовжимо спілкуватися з німецькими партнерами за цими чотирма пунктами", - заявив Олексій Макєєв.

Макеєв: Заходу слід швидше ухвалювати рішення про військову допомогу

За словами Макєєва, бойові літаки необхідні Україні для зміцнення протиповітряної оборони, оскільки "Росія запускає безліч ракет по українських містах, інфраструктурі". У зв'язку з цим український дипломат закликав Захід прискорити ухвалення рішень щодо військової підтримки, щоб Україна "отримувала зброю і боєприпаси якомога швидше". "Кожен день, який ми витрачаємо з партнерами на дебати або узгодження правил надання допомоги, гинуть українські солдати і цивільні особи", - зазначив він.

Олексій Макєєв торкнувся також побоювань частини політиків на Заході з приводу намірів України звільнити Крим від російської окупації. "Ми розуміємо стурбованість і продовжуємо поглиблений діалог із партнерами про наші плани, пояснюючи, які кроки маємо намір зробити", - сказав посол. Він наголосив, що у "президента, армії та українського народу немає іншої опції, крім звільнення всієї території України, вигнання російських військ зі східних, південних регіонів країни і з Криму".

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Посол Макеєв: "Літаки допоможуть захистити українське небо"

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