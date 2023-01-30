Єрмак: Маємо позитивні сигнали від Польщі щодо F-16

Київ говорить про позитивні сигнали щодо надання Варшавою винищувачів F-16. У Польщі не заперечують проти поставок бойових літаків, якщо узгодять це з партнерами по НАТО.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про позитивні сигнали від Варшави щодо її готовності передати Києву винищувачі F-16. "Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО", - написав він у Telegram.

Як заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, Польща продовжить координувати постачання озброєнь Україні з партнерами по НАТО, це стосується й можливих постачань бойових літаків. "Усі дії, що стосуються посилення оборони України, ми координуємо з нашими партнерами по НАТО... Так само, як це було кілька місяців тому з МіГами, так буде і з якоюсь іншою повітряною силою. Ми будемо це узгоджувати і, можливо, передавати за повної координації", - цитує "Інтерфакс" відповідь Моравецького на запитання кореспондента телеканалу Polsat про можливість постачання в Україну винищувачів F-16.

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Київ очікує від союзників авіацію та ракети

Президент України Володимир Зеленський під час засідання контактної групи з питань оборони України 20 січня в Німеччині закликав надати Києву не лише танки, але й далекобійні ракети та винищувачі F-16. Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) одразу після згоди передати Києву бойові танки Leopard виключив постачання винищувачів. Він пяснив це необхідністю не допустити подальшої ескалації конфлікту.

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