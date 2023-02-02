  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Janis Laizans/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Головний дипломат ЄС не виключає надання ЗСУ винищувачів

Ольга Журавльова
2 год. тому

Жозеп Боррель не виключає, що США та Німеччина змінять свою думку щодо надання ЗСУ бойових літаків. Постачання Києву танків спершу теж було спірним питанням, пояснив він напередодні саміту Україна - ЄС.

https://p.dw.com/p/4N0FL

Верховний представник Європейського Союзу з питань безпекової та зовнішньої політики Жозеп Боррель не виключає, що союзники України змінять свою нинішню стриману позицію щодо винищувачів.  Як заявив дипломат напередодні запланованого в Києві на 3 лютого саміту Україна - ЄС, постачання бойових танків також спочатку було спірним питанням, однак у підсумку щодо нього вдалося досягти консенсусу, переступивши через цю "червону лінію".

Зокрема, Боррель сказав, що не здивується, якщо свою думку щодо бойових літаків для Збройних сил України змінять Німеччина та США.

При цьому він нагадав, що в минулому перед кожним новим етапом надання Києву західних озброєнь лунали побоювання щодо можливої ескалації конфлікту з Росією. Дипломат не став відповідати на запитання про те, чи схвалює він особисто постачання винищувачів. "Моя робота полягає в тому, щоб намагатися досягти консенсусу, і один з найкращих способів - не займати позицій, які можуть поставити його під загрозу", - цитує Борреля німецьке інформаційне агентство dpa. 

Тим часом іспанське видання El Pais уточнює, що на зустрічі з журналістами в Брюсселі 1 лютого Боррель наполягав, що відправлення винищувачів в Україну наразі не стоїть на європейському порядку денному через розбіжності серед 27 країн-членів ЄС.

Читайте також: Західні винищувачі для Києва: чи дадуть Україні літаки F-16?

Хто за і проти винищувачів для України

Низка європейських політиків, насамперед прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький,  висловлюються за надання Україні західних бойових літаків. Таку можливість не виключає і президент Франції Еммануель Макрон. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент США Джо Байден натомість займають обережнішу позицію та не поспішають підтримувати подібні ідеї.

У Німеччині насамперед політики з Лівої партії попереджають про можливі негативні наслідки постачання Україні танків і - потенційно - бойової авіації. "Я вважаю це надзвичайно небезпечним і боюся, що такі рішення ведуть до ще більшої ескалації війни", - наголосила, зокрема, депутатка Бундестагу Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) 25 січня в інтерв'ю телеканалу Phoenix.

Читайте також: Європейці остерігаються поширення війни за межі України

Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Винищувач F-16 (базування у США)

Україні потрібні до 200 винищувачів - речник ПСУ

Україні потрібні до 200 винищувачів - речник ПСУ

За даними Юрія Ігната у ЗМІ, авіаційне угрупування РФ, що зосереджене на чотирьох десятках аеродромів у Росії, Білорусі, окупованих територіях, у п'ять-шість разів переважає українську авіацію за кількістю бойових машин.
Конфлікти31 січня 2023 р.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель

Фон дер Ляєн і Боррель прибули до Києва (онлайн)

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

Конфлікти21 год. тому06:01 хв.
external

Усе, що треба знати про американські БМП Bradley

Усе, що треба знати про американські БМП Bradley

Конфлікти21 год. тому01:55 хв.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

"В України немає виходу, ніж повністю звільнити території"

"В України немає виходу, ніж повністю звільнити території"

Конфлікти31 січня 2023 р.
Німецький бойовий танк Leopard 2A6

Танки Leopard, БМП та інші нові озброєння для України

Танки Leopard, БМП та інші нові озброєння для України

Технології31 січня 2023 р.
external

Діти у підвалах Бахмута

Діти у підвалах Бахмута

Конфлікти31 січня 2023 р.01:35 хв.
Жінка вишиває рушник

Історії постраждалих від російських окупантів мовою вишивки

Історії постраждалих від російських окупантів мовою вишивки

Суспільство31 січня 2023 р.
На головну сторінку