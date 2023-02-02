Головний дипломат ЄС не виключає надання ЗСУ винищувачів

Жозеп Боррель не виключає, що США та Німеччина змінять свою думку щодо надання ЗСУ бойових літаків. Постачання Києву танків спершу теж було спірним питанням, пояснив він напередодні саміту Україна - ЄС.

Верховний представник Європейського Союзу з питань безпекової та зовнішньої політики Жозеп Боррель не виключає, що союзники України змінять свою нинішню стриману позицію щодо винищувачів. Як заявив дипломат напередодні запланованого в Києві на 3 лютого саміту Україна - ЄС, постачання бойових танків також спочатку було спірним питанням, однак у підсумку щодо нього вдалося досягти консенсусу, переступивши через цю "червону лінію".

Зокрема, Боррель сказав, що не здивується, якщо свою думку щодо бойових літаків для Збройних сил України змінять Німеччина та США.

При цьому він нагадав, що в минулому перед кожним новим етапом надання Києву західних озброєнь лунали побоювання щодо можливої ескалації конфлікту з Росією. Дипломат не став відповідати на запитання про те, чи схвалює він особисто постачання винищувачів. "Моя робота полягає в тому, щоб намагатися досягти консенсусу, і один з найкращих способів - не займати позицій, які можуть поставити його під загрозу", - цитує Борреля німецьке інформаційне агентство dpa.

Тим часом іспанське видання El Pais уточнює, що на зустрічі з журналістами в Брюсселі 1 лютого Боррель наполягав, що відправлення винищувачів в Україну наразі не стоїть на європейському порядку денному через розбіжності серед 27 країн-членів ЄС.

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Хто за і проти винищувачів для України

Низка європейських політиків, насамперед прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, висловлюються за надання Україні західних бойових літаків. Таку можливість не виключає і президент Франції Еммануель Макрон. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент США Джо Байден натомість займають обережнішу позицію та не поспішають підтримувати подібні ідеї.

У Німеччині насамперед політики з Лівої партії попереджають про можливі негативні наслідки постачання Україні танків і - потенційно - бойової авіації. "Я вважаю це надзвичайно небезпечним і боюся, що такі рішення ведуть до ще більшої ескалації війни", - наголосила, зокрема, депутатка Бундестагу Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) 25 січня в інтерв'ю телеканалу Phoenix.

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