  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Прапор України на Донеччині
Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance
СуспільствоЄвропа

Європейці остерігаються поширення війни за межі України

Олександр Куницький
29 хв. тому

Ймовірне розповсюдження війни з України на ЄС є третім за частотою занепокоєнням європейців, йдеться в опитуванні. Водночас підтримка України з боку мешканців країн-членів ЄС Євросоюзу залишається високою.

https://p.dw.com/p/4M5dI

81 відсотків респондентів, опитаних проєктом "Євробарометр" на замовлення Європейського парламенту, остерігаються поширення війни з Україні на інші країни. Таку ж кількість опитаних турбує зміна клімату. Водночас схвалення кроків ЄС для підтримки України залишається стабільним та високим. Про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюднені у середу, 12 січня.

Найбільше стурбованих поширенням війни за межі України виявилося на Мальті - 93 відсотки респондентів, в Португалії (91), Польщі (91) і Литві (90 відсотків). Цей страх особливо поширений серед жінок і людей старшого віку.

Читайте також: Європа вітає Україну з Новим роком: У 2023-му лишатимемось разом

Крім того, принаймні 74 відсотки респондентів стурбовані ядерною загрозою, а 72 відсотки - загрозами для спільних європейських цінностей, таких як свобода та демократія.

Допомогу Україні схвалюють більшість жителів ЄС

Опитування показало, що серед мешканців країн-членів ЄС є стійка підтримка України: 74 відсотків респондентів схвалюють загалом підтримку після повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, санкції проти РФ, фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Зазначається, що в усіх державах-членах частка людей, які схвалюють підтримку ЄС, вища, ніж тих, хто висловлює несхвалення. Найвищий рівень підтримки зафіксовано у Швеції - 97 відсотків, Фінляндії - 95, Нідерландах - 93, Португалії - 92 і Данії - 92 відсотки. 

Крім того, схвалення підтримки України з боку ЄС залишається високим, незалежно від рівня інфляції та рівня безробіття в країні. "Навіть більшість громадян ЄС, які стикаються з фінансовими труднощами, підтримують позицію ЄС щодо України", - зазначають автори дослідження.

Читайте також: Франс Тіммерманс: Для нас поразка України в цій війні просто неприпустима

Водночас війна Росії проти України зміцнила підтримку громадянами ЄС: 62 відсотки позитивно оцінюють членство в Євросоюзі. Це є одним із найвищих результатів за всю історію з 2007 року, йдеться у дослідженні.

Найбільший острах - зростання вартості життя і загроза бідності

А от найбільше європейців непокоїть зростання вартості життя - це питання актуальне для 93 відсотків респондентів. Найвищі результати - в Греції (100 відсотків), Кіпрі (99 відсотків), Італії та Португалії (по 98 відсотків). Нині більшість громадян не задоволені діями, вжитими ні урядами країн, ні на рівні ЄС для боротьби зі зростанням вартості життя. 

На другому місці за кількістю занепокоєнь з результатом 82 відсотки опинилася загроза бідності та соціальної ізоляції.

Дослідження "Євробарометра" було проведено з 12 жовтня по 7 листопада 2022 року в усіх 27 країнах-членах ЄС методом інтерв'ю. Всього було опитано 26 431 особу.

Віце-президент Єврокомісії: ЄС не кине Україну у цій війні

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс

ЄС має допомогти Україні "вийти переможницею" з війни - Тіммерманс

ЄС має допомогти Україні "вийти переможницею" з війни - Тіммерманс

Одна з умов вступу України до ЄС - це припинення війни і виведення російських військ з української території, заявив в інтерв'ю DW заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.
Політика10 січня 2023 р.
www.europarl.europa.eu
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Україна пропонує провести саміт щодо миру за посередництва ООН

Мирний саміт по Україні запланований на 24 лютого у США

Конфлікти1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Паспорт громадянина України

Чи мав Зеленський право позбавляти громадянства Медведчука?

Чи мав Зеленський право позбавляти громадянства Медведчука?

Політика4 год. тому
Фракція ОПЗЖ в парламенті вже в минулому. А от її депутати - ні

Хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ

Хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ

Політика8 год. тому
Дим над Соледаром, де тривають жорстокі бої, 8 січня 2023

Чим загрожує Україні втрата Соледару?

Чим загрожує Україні втрата Соледару?

Конфлікти22 год. тому
Газотурбінна електростанція

Мініелектростанції: підтримка енергосистеми в разі блекауту

Мініелектростанції: підтримка енергосистеми в разі блекауту

Політика24 год. тому
external

Віце-президент Єврокомісії: ЄС не кине Україну у цій війні

Віце-президент Єврокомісії: ЄС не кине Україну у цій війні

Політика11 січня 2023 р.09:56 хв.
Найманці ПВК "Вагнера"

У Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера"?

У Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера"?

Конфлікти11 січня 2023 р.
На головну сторінку