Європейці остерігаються поширення війни за межі України

Ймовірне розповсюдження війни з України на ЄС є третім за частотою занепокоєнням європейців, йдеться в опитуванні. Водночас підтримка України з боку мешканців країн-членів ЄС Євросоюзу залишається високою.

81 відсотків респондентів, опитаних проєктом "Євробарометр" на замовлення Європейського парламенту, остерігаються поширення війни з Україні на інші країни. Таку ж кількість опитаних турбує зміна клімату. Водночас схвалення кроків ЄС для підтримки України залишається стабільним та високим. Про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюднені у середу, 12 січня.

Найбільше стурбованих поширенням війни за межі України виявилося на Мальті - 93 відсотки респондентів, в Португалії (91), Польщі (91) і Литві (90 відсотків). Цей страх особливо поширений серед жінок і людей старшого віку.

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Крім того, принаймні 74 відсотки респондентів стурбовані ядерною загрозою, а 72 відсотки - загрозами для спільних європейських цінностей, таких як свобода та демократія.

Допомогу Україні схвалюють більшість жителів ЄС

Опитування показало, що серед мешканців країн-членів ЄС є стійка підтримка України: 74 відсотків респондентів схвалюють загалом підтримку після повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, санкції проти РФ, фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Зазначається, що в усіх державах-членах частка людей, які схвалюють підтримку ЄС, вища, ніж тих, хто висловлює несхвалення. Найвищий рівень підтримки зафіксовано у Швеції - 97 відсотків, Фінляндії - 95, Нідерландах - 93, Португалії - 92 і Данії - 92 відсотки.

Крім того, схвалення підтримки України з боку ЄС залишається високим, незалежно від рівня інфляції та рівня безробіття в країні. "Навіть більшість громадян ЄС, які стикаються з фінансовими труднощами, підтримують позицію ЄС щодо України", - зазначають автори дослідження.

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Водночас війна Росії проти України зміцнила підтримку громадянами ЄС: 62 відсотки позитивно оцінюють членство в Євросоюзі. Це є одним із найвищих результатів за всю історію з 2007 року, йдеться у дослідженні.

Найбільший острах - зростання вартості життя і загроза бідності

А от найбільше європейців непокоїть зростання вартості життя - це питання актуальне для 93 відсотків респондентів. Найвищі результати - в Греції (100 відсотків), Кіпрі (99 відсотків), Італії та Португалії (по 98 відсотків). Нині більшість громадян не задоволені діями, вжитими ні урядами країн, ні на рівні ЄС для боротьби зі зростанням вартості життя.

На другому місці за кількістю занепокоєнь з результатом 82 відсотки опинилася загроза бідності та соціальної ізоляції.

Дослідження "Євробарометра" було проведено з 12 жовтня по 7 листопада 2022 року в усіх 27 країнах-членах ЄС методом інтерв'ю. Всього було опитано 26 431 особу.