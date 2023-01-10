ЄС має допомогти Україні перемогти -Тіммерманс

Одна з умов вступу України до ЄС - це припинення війни і виведення російських військ з української території, заявив в інтерв'ю DW заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Україна не зможе стати членом Європейського Союзу доти, доки на її території перебувають російські війська, заявив в інтерв'ю DW у вівторок, 10 січня, заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс. "Ні, це неможливо. Але вся ідея полягає в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною та мала змогу зробити цей вибір самостійно. І я переконаний, що Україна виборює те, щоб це сталося. Європейський Союз має підтримати Україну у досягненні цієї мети", - відповів Тіммерманс на запитання, чи може Україна стати членом ЄС, якщо в цій країні перебуватимуть російські військові.

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Як зазначала Єврокомісія, коли Україна отримала офіційний статус кандидата в члени Євросоюзу, для прийняття до складу ЄС необхідним є виконання Копенгагенських критеріїв - умов вступу до ЄС, ухвалених 1993 року. Серед них - наявність стабільних державних інститутів, діюча ринкова економіка і здатність ефективно виконувати зобов'язання члена ЄС.

Крім того, Комісія ЄС сформулювала сім умов, які має виконати Київ на шляху до членства в Євросоюзі. Йдеться про судові реформи, боротьбу з корупцією, деолігархізацію та політику щодо національних меншин.

Тіммерманс: Вступ України змінить характер Євросоюзу

Потенційний вступ України до ЄС Тіммерманс порівняв за ступенем впливу з найбільшим разовим розширенням Євросоюзу 2004 року. "Це справді те, що змінить природу Європейського Союзу", - сказав він. "Щоб довести, що це не просто політика та не просто слова, нам треба показати насправді, що ми можемо зробити, щоб наблизити Україну до Європейського Союзу", - наголосив Тіммерманс, відзначивши перші кроки Києва з виконання сімох критеріїв.

"Ми повинні відповісти на це, сказавши Україні: гаразд, ви ухвалили це законодавство, тепер найближчими роками ми допоможемо вам реалізувати його, і надамо вам підтримку, щоб зробити цю реалізацію успішною. Цей процес підготовки до вступу буде вкрай важливим, але ми маємо розпочати його негайно", - пояснив заступник голови Єврокомісії.

Він особливо наголосив на можливій ролі України у реалізації стратегії енергетичного переходу в Євросоюзі. "Нам потрібно зробити Україну частиною майбутньої водневої економіки ЄС. Україна ідеально підходить для того, щоб стати великим виробником зеленого водню і біометану для товарів, які будуть потрібні для чистої економіки Європи в майбутньому", - заявив Тіммерманс.

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