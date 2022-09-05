У ЄС не поспішають з датою переговорів про вступ України
Вікторія Власенко
3 год. тому
Всебічна підтримка Києва з боку ЄС, секторальна співпраця, санкції проти Росії і перспективи переговорів про членство України - таким був порядок денний засідання Ради асоціації Україна-ЄС, за яким стежила DW.
Засідання Ради асоціації Україна-ЄС – моніторингового органу, який контролює виконання Угоди про асоціацію між Києвом і Брюсселем, вже встигли стати рутинним заходом. У цих зустрічах, які відбуваються щороку у Брюсселі, беруть участь українська урядова делегація, яку очолює прем’єр-міністр, та делегація ЄС під головуванням високого представника з питань зовнішньої та безпекової політики блоку. Урядовці відверто обговорюють функціонування угоди про асоціацію, обмінюються думками щодо політичної обстановки та оцінюють стан реформ в Україні.
Проте нинішнє, восьме засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке пройшло у понеділок, 5 вересня, у Брюсселі, було особливим. Таким його зробили дві істотні обставини: війна Росії проти України, а також те, що вперше Україна брала участь у засіданні у статусі країни-кандидата на членство в ЄС.
ЄС підтримуватиме Україну попри шантаж Москви
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель та єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї під час спільної пресконференції відзначили, що російська агресія лише наблизила Україну до ЄС і виявила стійкість її державних інститутів. "Путін хотів колонізувати і знищити Україну, а натомість лише підштовхнув її ближче до ЄС і підсилив наші результати", - відзначив Боррель. Тому, за його словами, головний підсумковий меседж зустрічі з українською делегацією, яка пройшла у Брюсселі, звучить так: ЄС продовжуватиме надавати Україні політичну, фінансову і військову підтримку, "які шантаж і погрози не застосувала б до нас Росія".
Головний дипломат ЄС схвально оцінив прогрес реформ в Україні, відзначивши, що "вони просуваються з вражаючим темпом за останні шість місяців, попри російську агресію". Він похвалив Київ за зусилля у сфері боротьби з корупцією і за ратифікацію Стамбульскої конвенції і закликав так само ратифікувати Римський статут, який дасть можливість Україні повною мірою користуватися правами Міжнародного кримінального суду і притягнути Росію до відповідальності за військові злочини.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль із задоволенням розповів журналістам про прогрес у реалізації "п’яти безвізів" з ЄС: енергетичного, економічного, транспортного, митного та цифрового. "Безвізи" мають на меті прибрати бар’єри у секторальній співпраці з ЄС і тим самим сприяти глибшій економічній інтеграції України. Для того, щоб вони могли ефективно працювати, у рамках засідання Ради асоціації була підписана низка угод, зокрема у фіскальній та митній сферах.
Відповідаючи на запитання DW, Денис Шмигаль підтвердив, що обговорював з європейськими партнерами можливість запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії. "Поки що на наповнення російського бюджету суттєво впливають лише ціни на нафту та газ", - констатував український прем’єр. Він відзначив, що керівництво ЄС усвідомлює цей факт і тому ухвалило рішення про запровадження цінових обмежень на нафту. "Це правильний підхід: або повне енергетичне ембарго або створення ринку покупця, це дасть змогу відібрати у Росії надприбутки", - сказав Шмигаль. Він також розповів, що серед інших санкційних обмежень обговорювалися припинення видачі віз російським громадянам та відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT всіх російських банків без винятку.
Проте, вирушаючи до Брюсселя, українська урядова делегація, окрім оцінок стану реформ, сподівалася почути сигнал про те, коли ЄС буде готовий відкрити переговорний процес про вступ України. Напередодні віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Київ на 70 відсотків виконав свої зобов’язання за угодою про асоціацію і хоче отримати ясність, за яким алгоритмом має діяти далі. Під час пресконференції Денис Шмигаль повідомив, що українська делегація таки "отримала алгоритм дій і розуміння часових рамок переходу до переговорів про вступ до ЄС", проте точних дат він не озвучив.
Проте європейські топпосадовці нагадали, що статус країни-кандидата був наданий Україні за умови, що, отримавши його, Київ виконає сім умов, серед яких головні – боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів, продовження судової реформи, імплементація антиолігархічного закону.
Окрім того, кажуть у Єврокомісії, робота, яку Україна має виконати у статусі кандидата, не може замінити собою угоду про асоціацію. Єврокомісар Варгеї зазначив, що між угодою про асоціацію та процесом наближення до членства справді є зв’язок, проте угода про вільну торгівлю "це не те саме, і рівень відповідальності - теж різний". Він також нагадав, що Єврокомісія дасть свої оцінку "домашньому завданню", яке мала зробити Україна як країна-кандидат, у 2023 році. "Завжди просто називати дати чи говорити про кроки. Але попереду у нас - велика робота", - підсумував єврокомісар.
Україна і ЄС: що означає статус кандидата на вступ