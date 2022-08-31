ФРН домагається восьмого пакету санкцій проти РФ

Берлін виступає за запровадженні цінових обмежень на російську нафту. У Німеччині сподіваються, що це скоротить бюджет Росії для ведення війни в Україні.

Німеччина виступає за введення нового, вже восьмого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Пропозиції щодо нових санкцій вже сформовані, сказала міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час конференції європейських глав МЗС у Празі, не повідомивши, однак, жодних подробиць.

На думку спостерігачів, Німеччина наполягатиме насамперед на визначенні максимального рівня для світових цін, за якими може закуповуватися російська нафта. Це має змусити Росію продавати свою нафту таким великим покупцям як Індія дешевше. Результатом має стати розрядка ситуації на нафтових ринках та скорочення доходів Москви для фінансування війни проти України.

Для встановлення цінових обмежень може знадобитися їх прив'язка до цін на важливі послуги з транспортування нафти. Так, наприклад, західні послуги зі страхування перевезення російської нафти можуть вивести з-під санкцій у разі дотримання планки цін на нафту. Аналогічні правила може бути запроваджено й у судноплавних компаній, котрі займаються транспортуванням російської нафти.

Зберігати санкційний тиск

Анналена Бербок наголосила, що для Німеччини важливо зберігати довгостроковий санкційний тиск на Росію через її вторгнення в Україну, і це насамперед має поширюватись на енергоносії. Таким чином німецька міністерка, ймовірно, відреагувала на вимоги інших країн ЄС, які вже місяцями домагаються повної заборони бізнесу з Росією у сфері енергетики.

Німеччина, яка дуже залежить від російського газу, досі відкидала таку вимогу, аргументуючи це тим, що від подібних санкцій більше постраждає сам Євросоюз, ніж Росія.

Через російське вторгнення в Україну Євросоюз запровадив уже сім пакетів санкцій проти РФ. Останній з них включав заборону на імпорт російського золота і посилення контролю за експортом передових технологій і товарів подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях. До цього проти Росії було запроваджено жорсткі фінансові санкції, масштабне нафтове ембарго та заборону на імпорт російського вугілля.