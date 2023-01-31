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Винищувач F-16
Винищувач F-16Фото: Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Варшава не веде переговорів про передачу Києву літаків F-16

Олександр Куницький
8 хв. тому

Нині Польща не веде переговори про передачу Україні американських винищувачів F-16. Раніше польський прем'єр Матеуш Моравецький не виключив поставки бойових літаків за умови "повної координації" з НАТО.

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Польща не веде наразі переговорів про відправку американських винищувачів F-16 в Україну. Про це заявив у вівторок, 31 січня, заступник міністра оборони країни Войцех Скуркевич.

"Нині немає офіційних обговорень щодо передачі F-16", - цитує його агенція AFP. Цю ж інформацію підтвердив глава канцелярії польського президента Павло Шрот в ефірі "Польського радіо". "Мені нічого невідомо про якісь переговори щодо перекидання F-16 з Польщі", - цитує його інформагентство "Інтерфакс-Україна". При цьому Шрот нагадав, що Польща передає Україні обладнання для оборони, зокрема, танки в обсягах, які "може собі дозволити".

Нині Польща має 48 бойових літаків F-16 американського виробництва.

Дискусія щодо передачі F-16

Напередодні видання Politico писало, що країни НАТО після рішення відправити в Україну німецькі та американські танки обговорюють можливість постачання Києву бойових літаків, незважаючи на побоювання подальшої ескалації. 30 січня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні винищувачі F-16, але тільки "в повній координації" з НАТО. 

Можливість постачання західних винищувачів Києву допустив і президент Франції Еммануель Макрон - наголосивши, що офіційного запиту про це Париж від Києва поки не отримував.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не надаватиме Україні винищувачі F-16. Такої ж позиції щодо постачання німецьких бойових літаків Україні дотримується нині і Німеччина.

Читайте також: Ексрадник Меркель: Україна має отримати винищувачі

"Україні потрібно 200 винищувачів"

Президент України Володимир Зеленський під час засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 січня в Німеччині закликав надати Києву не лише танки, але й далекобійні ракети та винищувачі F-16. Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого.

Для свого захисту Україна потребує заміни морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16 - у кількості до двох сотень одиниць, заявив у вівторок речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його даними, авіаційне угрупування окупантів, яке зосереджене на чотирьох десятках аеродромів у Росії, Білорусі, окупованих територіях, у п'ять-шість разів переважає українську авіацію за кількістю бойових машин.

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