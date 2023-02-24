Моравецький привіз Україні першу партію танків Leopard

Україна отримала перші танки Leopard 2 від Польщі. Про їхнє надання надання було оголошено під час візиту до Києва польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Перші танки німецького виробництва Leopard 2 вже прибули в Україну, повідомив у Twitter речник польського уряду Пьотр Мюллер у п'ятницю, 24 лютого. Незадовго до цього повідомлення до Києва, де відзначають річницю вторгнення Росії, прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Перші "Леопарди" з Польщі вирушили до наших українських сусідів. Сьогоднішній візит прем'єр-міністра Моравецького має важливе значення для безпеки України та Європи. Паралельно ми здійснюємо подальше постачання та замовлення для польської армії", - написав він. Про кількість переданих танків не уточнюється.

При цьому польський міністр оборони Маріуш Блащак на засіданні Ради національної безпеки Польщі в п'ятницю заявив, що Україна вже отримала перші танки, зауважує AFP.

Танки для України

Наприкінці січня Німеччина анонсувала передачу Україні 14 танків Leopard 2 та дозволила їхній реекспорт в Україну іншим країнам. Їх Києву пообіцяли Польща (14 одиниць), Канада (чотири), Іспанія (від чотирьох до шести), Фінляндія (три) та Норвегія (вісім).

Згодом, окрім Leopard 2, Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей Leopard 1. Після цього Німеччина, Нідерланди та Данія домовились надати Києву щонайменше 100 відремонтованих Leopard 1. Їх мають придбати в німецької промисловості, а поставку обіцяють "протягом найближчих місяців".

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися щонайменше 12 країн, у рамках якої пообіцяли Україні не тільки німецькі "Леопарди", але й низку інших західних бойових танків.

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