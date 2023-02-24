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Матеуш Моравецький
Матеуш МоравецькийФото: Nicolas Landemard/Le Pictorium/MAXPPP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Моравецький приїхав у Київ з неанонсованим візитом

Ольга Журавльова
3 год. тому

Польський прем'єр Матеуш Моравецький Моравецький прибув до України у річницю вторгнення. Він привіз до Києва інформацію з візиту Байдена до Варшави.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п'ятницю, 24 лютого, прибув у Київ з неанонсованим візитом, повідомив речник польського прем'єра.

Моравецький поклав вінок до Стіни пам'яті загиблих у центрі української столиці. Глава польського уряду вже провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Через рік після початку військових дій Росії прем'єр-міністр Моравецький приїхав до Києва, щоб дати чіткий і відчутний сигнал про продовження підтримки в захисті України від Росії", - написав речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Генеральний секретар партії "Право і справедливість" Кшиштоф Соболевський в ефірі TVP1 повідомив, що Моравецький вирушив до Києва з посланням підтримки та інформацією після візиту президента США Джозефа Байдена до Варшави, який завершився в середу. 

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