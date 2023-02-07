Берлін схвалив постачання Україні 178 Leopard 1 - Spiegel

Німецький радбез схвалив передачу Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів країни, що значно більше, ніж передбачалось раніше, повідомляє Der Spiegel із посиланням на джерела.

Федеральна рада безпеки Німеччини (Bundessicherheitsrat) схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів країни, що значно більше, ніж передбачалось раніше, повідомив у вівторок, 7 лютого, німецький тижневик Der Spiegel із посиланням на неназваних співрозмовників.

Водночас видання Business Insider раніше цього дня писало про плани ФРН схвалити постачання 187 танків, 88 з яких відправить концерн Rheinmetall і 99 - компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

За даними Der Spiegel, частина танків будуть відправлені до України влітку, але основна партія - в 2024 році.

Водночас, за інформацією видання, рішення про фінансування ремонту цих танків ще не ухвалене, тож не виключається, що Україна отримає в підсумку меншу кількість Leopard 1, оскільки частину з них доведеться розібрати на запчастини для ремонту інших.

Міністр оборони ФРН заліз на танк для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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"Танкова коаліція" для ЗСУ

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися щонайменше 12 країн. Першою надати Збройним силам України бойові танки західного зразка погодилася Великобританія. 14 танків Chаllenger 2 мають надійти в Україну наприкінці березня.

Танки Leopard 2 німецького виробництва Києву мають передати Німеччина, Польща (по 14 одиниць), Канада (чотири), Іспанія (від чотирьох до шести), Португалія (неназвану кількість).

Перший канадський "Леопард" для України дням прибув до Польщі. Ліссабон обіцяє надіслати танки до кінця березня. Берлін сподівається передати їх наприкінці березня - на початку квітня.

Згодом, крім них, Німеччина пообіцяла Україні ще й Leopard 1. За інформацією Süddeutsche Zeitung, німецький уряд також веде переговори з Катаром про викуп 15 зенітних самохідних установок Gepard, які Доха придбала для охорони стадіонів Чемпіонату світу з футболу, щоби передати їх Україні. Польща, крім німецьких "Леопардів", готова передати ще 60 інших модернізованих танків із власних запасів.

Своєю чергою США пообіцяли передати 31 американський танк Abrams протягом "кількох місяців". За даними The Washington Post, вони можуть бути доставлені в Україну наприкінці цього або на початку наступного року, оскільки їх не передаватимуть з військових запасів, а закуплять у промисловості.

Франція поки що пообіцяла надати легкі колісні танки AMX-10 RC уже в лютому та розмірковує над передачею Україні бойових танків.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Київ очікує отримати від 120 до 140 західних танків у першій хвилі постачань.

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