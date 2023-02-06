До Польщі прибув перший канадський "Леопард" для України

Канадська урядовиця також пообіцяла вже невдовзі розпочати вишкіл українських танкістів задля експлуатації ними таких танків. "Незабаром ми будемо разом із нашими союзниками навчати Збройні сили України використанню цієї техніки", - написала вона.
Напередодні канадська міністерка повідомила в соцмережах про відправку в Україну цієї обіцяної раніше Оттавою Києву бойової машини. "Сьогодні з Галіфакса вилетів літак Королівських канадських військово-повітряних сил, на борту якого перший основний бойовий танк Leopard 2, який Канада надсилає до України", - написала тоді Ананд.
У тодішньому дописі політикиня наголосила, що Канада "солідарна із народом України". "Ми й надалі надаватимемо Збройним силам України необхідне для перемоги оснащення”, - зазначила тоді канадська урядовиця.
Leopard 2 для ЗСУ:як західні танки вплинуть на перебіг війни