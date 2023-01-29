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Британський танк Challenger 2 (архівне фото)
Британський танк Challenger 2 (архівне фото)Фото: LCpl Spencer/Ministry of Defence/Crown/PA/picture alliance
КонфліктиВеликобританія

Українські танкісти починають навчання у Великобританії

Олександр Куницький
48 хв. тому

На навчання до Великобританії прибули танкові екіпажі з України. Лондон пообіцяв надати українським Збройним силам свої бойові машини Challenger 2.

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Українські танкісти прибули до Великобританії на навчання, повідомило в неділю, 29 січня, британське міністерство оборони. 

"Українські танкові екіпажі прибули до Великобританії, щоби почати підготовку до продовження їхньої боротьби з Росією", - йдеться в дописі міністерства в соціальній мережі Twitter. 

Великобританія стала першою західною країною, яка погодилася надати українським Збройним силам основні бойові танки західного зразка - 14 одиниць Challenger 2. Вони мають надійти в Україну вже наприкінці березня.

"Танкова коаліція" для України

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", пообіцявши надати західні сучасні бойові машини. За словами українського президента Володимира Зеленського, до неї вже долучилися щонайменше 12 країн. Серед них, зокрема, Великобританія, Німеччина, США, Канада та Польща.

Так, танки Leopard німецького виробництва Києву пообіцяли передати Німеччина, Польща (по 14 одиниць), Канада (чотири), Іспанія (кількість поки невідома). Берлін сподівається передати танки наприкінці березня - на початку квітня.

Своєю чергою США пообіцяли надати 31 американський танк Abrams протягом "кількох місяців". За даними The Washington Post, вони можуть бути доставлені в Україну наприкінці цього або на початку наступного року, оскільки їх не передаватимуть з військових запасів, а закуплять у промисловості.

Франція пообіцяла надати легкі колісні танки AMX-10 RC уже в лютому та розмірковує над передачею Україні бойових танків Leclerc.

Читайте також: Зеленський про "танкову коаліцію": Тепер головне - швидкість та обсяг

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