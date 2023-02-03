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Leopard 1Фото: Constanze Emde/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Німеччина передасть Україні ще й танки Leopard 1 - уряд

Віолетта Чайковська
10 хв. тому

Уряд Німеччини збирається надати Україні десятки бойових танків Leopard 1 з промислових запасів, а також веде переговори з Катаром про викуп 15 зенітних самохідних установок Gepard, щоби передати їх Україні.

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Уряд Німеччини вирішив передати Україні бойові танки Leopard 1 із промислових запасів. Вранці в п'ятницю, 3 лютого, про це першою повідомила газета Süddeutsche Zeitung (SZ). Згодом цю інформацію офіційно підтвердив на брифінгу речник німецького уряду.

Як писала SZ, поставка може відбутися, як тільки танки відремонтують: німецькі компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft можуть уже найближчим часом підготувати для відправки в Україну десятки "Леопардів", однак досі не вирішені проблеми з закупівлею боєприпасів.

Крім того, за інформацією видання, німецький уряд також веде переговори з Катаром про викуп 15 зенітних самохідних установок Gepard, які Доха придбала для охорони стадіонів Чемпіонату світу з футболу, щоби передати їх Україні. "Гепарди" дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це, безумовно, допомогло б українцям", - сказав газеті міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. 

"Танкова коаліція" для України

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію". За словами українського президента Володимира Зеленського, до неї вже долучилися щонайменше 12 країн. Серед них, зокрема, Великобританія, Німеччина, США, Канада та Польща.

Першою західною країною, яка погодилася надати українським Збройним силам бойові танки західного зразка, стала Великобританія. 14 одиниць Chаllenger 2 мають надійти в Україну вже наприкінці березня.

Танки Leopard німецького виробництва Києву пообіцяли передати Німеччина, Польща (по 14 одиниць), Канада (чотири), Іспанія (від чотирьох до шести). Берлін сподівається передати танки наприкінці березня - на початку квітня. Польща ж, окрім "Леопардів", готова передати Україні ще 60 інших модернізованих танків із власних запасів, зокрема, 30 одиниць РТ-91 (модернізована версія радянських Т-72М1. - Ред.)

Своєю чергою США пообіцяли надати 31 американський танк Abrams протягом "кількох місяців". За даними The Washington Post, вони можуть бути доставлені в Україну наприкінці цього або на початку наступного року, оскільки їх не передаватимуть з військових запасів, а закуплять у промисловості.

Франція поки що пообіцяла надати легкі колісні танки AMX-10 RC уже в лютому та розмірковує над передачею Україні бойових танків Leclerc.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Київ очікує отримати від 120 до 140 західних танків у першій хвилі постачань.

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Німеччина передасть Україні ще й танки Leopard 1 - уряд

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