Іспанія передасть ЗСУ до шести танків Leopard - El Pais

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", пообіцявши надати західні сучасні бойові машини. За словами українського президента Володимира Зеленського, до неї вже долучилися щонайменше 12 країн. Серед них, зокрема, Великобританія, Німеччина, США, Канада та Польща.
Великобританія стала першою західною країною, яка погодилася надати українським Збройним силам основні бойові танки західного зразка - 14 одиниць Chаllenger 2. Вони мають надійти в Україну вже наприкінці березня.
Танки Leopard німецького виробництва Києву пообіцяли передати Німеччина, Польща (по 14 одиниць), Канада (чотири), Іспанія. Берлін сподівається передати танки наприкінці березня - на початку квітня.
Своєю чергою США пообіцяли надати 31 американський танк Abrams протягом "кількох місяців". За даними The Washington Post, вони можуть бути доставлені в Україну наприкінці цього або на початку наступного року, оскільки їх не передаватимуть з військових запасів, а закуплять у промисловості.
Франція поки що пообіцяла надати легкі колісні танки AMX-10 RC уже в лютому та розмірковує над передачею Україні бойових танків Leclerc.