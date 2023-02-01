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Leopard 2
Leopard 2Фото: Courtesy Canadian Armed Forces/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Іспанія передасть ЗСУ до шести танків Leopard - El Pais

Ольга Журавльова
3 год. тому

Мадрид приєднується до "танкової коаліції" та готується передати Києву від чотирьох до шести німецьких "Леопардів", повідомляють місцеві ЗМІ.

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Іспанія планує відправити в Україну від чотирьох до шести танків Leopard 2A4 німецького виробництва, повідомила в середу, 1 лютого, місцева газета El Pais із посиланням на анонімні урядові джерела.

Остаточна кількість буде залежати від стану бойових танків на складах і від того, скільки інші країни в кінцевому підсумку передадуть цієї техніки Україні, йдеться у повідомленні.

Київ очікує на 140 танків від партнерів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив напередодні, що Київ очікує отримати від 120 до 140 західних танків у першій хвилі постачань.

За його словами, танки включатимуть німецькі Leopard 2, британські Challenger 2 і американські M1 Abrams.

Міністр також додав, що Україна "дуже розраховує" на французькі танки Leclerc, постачання яких узгоджується.

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"Танкова коаліція" для України

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", пообіцявши надати західні сучасні бойові машини. За словами українського президента Володимира Зеленського, до неї вже долучилися щонайменше 12 країн. Серед них, зокрема, Великобританія, Німеччина, США, Канада та Польща.

Великобританія стала першою західною країною, яка погодилася надати українським Збройним силам основні бойові танки західного зразка - 14 одиниць Chаllenger 2. Вони мають надійти в Україну вже наприкінці березня.

Танки Leopard німецького виробництва Києву пообіцяли передати Німеччина, Польща (по 14 одиниць), Канада (чотири), Іспанія. Берлін сподівається передати танки наприкінці березня - на початку квітня.

Своєю чергою США пообіцяли надати 31 американський танк Abrams протягом "кількох місяців". За даними The Washington Post, вони можуть бути доставлені в Україну наприкінці цього або на початку наступного року, оскільки їх не передаватимуть з військових запасів, а закуплять у промисловості.

Франція поки що пообіцяла надати легкі колісні танки AMX-10 RC уже в лютому та розмірковує над передачею Україні бойових танків Leclerc.

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