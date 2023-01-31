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Танк Leopard 2
Танк Leopard 2Фото: U.S. Army/ABACA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

У першій хвилі ЗСУ отримає 120-140 західних танків - Кулеба

Максим Сидоржевський
53 хв. тому

Україна отримає до 140 танків Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams у першій хвилі постачань від партнерів, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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У першій хвилі постачань від партнерів Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "У першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc", - сказав він на брифінгу у вівторок, 31 січня.

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Міністр зазначив, що це чимала кількість техніки, але Україна продовжує роботу над розширенням складу "танкової коаліції". За словами Кулеби, ця коаліція налічує наразі 12 учасників, проте ще рано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески. "Багато хто з них ще має ухвалити формальні рішення відповідно до їхніх внутрішніх процедур", - сказав міністр, цитує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, західні партнери України створили так звану "танкову коаліцію", пообіцявши Києву надати західні сучасні бойові машини. До цієї коаліції входять, зокрема, Великобританія, Німеччина, США, Канада та Польща.

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Challenger 2 для ЗСУ

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У першій хвилі ЗСУ отримає 120-140 західних танків - Кулеба

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