У першій хвилі ЗСУ отримає 120-140 західних танків - Кулеба

У першій хвилі постачань від партнерів Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "У першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc", - сказав він на брифінгу у вівторок, 31 січня.

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Міністр зазначив, що це чимала кількість техніки, але Україна продовжує роботу над розширенням складу "танкової коаліції". За словами Кулеби, ця коаліція налічує наразі 12 учасників, проте ще рано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески. "Багато хто з них ще має ухвалити формальні рішення відповідно до їхніх внутрішніх процедур", - сказав міністр, цитує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, західні партнери України створили так звану "танкову коаліцію", пообіцявши Києву надати західні сучасні бойові машини. До цієї коаліції входять, зокрема, Великобританія, Німеччина, США, Канада та Польща.

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