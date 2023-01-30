ЄС: Танки для України - відповідь на ескалацію з боку РФ

У Брюсселі вказують, що мирні ініціативи не знаходять відгуку в Москві, тому ЄС продовжить допомагати Україні захищатися від російської агресії, яка постійно наростає.

Рішення про постачання танків Україні було мотивовано наміром Європейського Союзу допомогти Україні захиститися у світлі посилення ескалації конфлікту з боку Російської Федерації. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано у понеділок, 30 січня, у Брюсселі.

Постачання танків Україні - це "відповідь на ескалацію з боку Росії", яка "вбиває мирних жителів, руйнує цивільну інфраструктуру, використовує голод як зброю", сказав Стано.

За його словами, російська влада використовує як зброю "енергію, голод - все, що може, щоб зламати Україну". Оскільки Москва вже майже рік не припиняє своєї незаконної агресії, Євросоюз має допомогти Києву захистити себе, оскільки українці відстоюють свою територію та захищають свій народ від агресії, "кінцевою метою якої є знищення країни та нації, як заявив пан Путін", зазначив представник ЄС.

"Це не ескалація, це відповідь на ескалацію тиску та кровопролиття з боку РФ", - підкреслив Стано. Він зазначив, що всі мирні зусилля досі "розбивалися об стіну невігластва Кремля", який відкидає будь-які мирні ініціативи та можливості говорити про припинення цього конфлікту за столом переговорів. "От чому ЄС продовжуватиме допомагати Україні захищатися", - резюмував Стано.

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Нагадаємо, західні партнери України створили так звану "танкову коаліцію", пообіцявши Києву надати західні сучасні бойові машини. За словами українського президента Володимира Зеленського, до неї вже долучилися 12 країн. Серед них, зокрема, Великобританія, Німеччина, США, Канада та Польща.