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САУ CAESAR Фото: IMAGO/Cover-Images
КонфліктиУкраїна

Франція передасть Україні ще 12 гаубиць Caesar

Олександр Куницький
26 хв. тому

Париж найближчим часом відправить Києву 12 САУ Caesar, заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Також "немає табу" на постачання Україні бойових літаків, додав він.

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Франція поставить Україні 12 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar на додаток до переданих раніше 18 гармат. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню під час пресконференції в Парижі з українським колегою Олексієм Резніковим.

"Їх фінансуватимуть у межах фонду підтримки у розмірі 200 мільйонів євро, який відкрив парламент", - сказав Лекорню, цитує BFM TV. За його словами, нова партія гаубиць буде доставлена найближчими тижнями.

Відповідаючи на питання про постачання бойових літаків в Україну, Лекорню заявив: "Табу немає". За його словами, під час зустрічі з Резніковим обговорювалося питання підготовки українських пілотів до керування французькими винищувачами, пише агенція Reuters. Проте рішення щодо постачання бойових літаків ще не ухвалене, нагадав Лекорню. Говорячи про можливість передачі Україні танків Leclerc, французький міністр оборони зазначив, що однією з слабких сторін такого кроку є труднощі з їх обслуговуванням.

При цьому Лекорню зауважив, що постачання зброї в Україну не повинно послабити власну обороноздатність Франції, а зброю Україна повинна використовувати лише для власного захисту. Лекорню також повідомив, що Франція має намір професійно підготувати дві тисячі українських військових до початку літа, а також відправити фахівців для навчання українських солдатів у Польщі. 

Допомога від Франції

Починаючи з 24 лютого Франція активно постачає зброю Україні - протитанкові та зенітні ракети, броньовані машини піхоти, гаубиці,  реактивні системи залпового вогню, паливо, спорядження для піхотинців, а також тренує українських військовослужбовців. Зокрема, Франція уже передала 18 САУ Caesar, дві батареї зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Crotale. Також вже у лютому в Україну мають прибути бронетранспортери АCMAT Bastion та AMX-10 RC, які класифікуються як колісні легкі танки. Нещодавно французький президент Еммануель Макрон допустив надання Україні бойових танків Leclerc.

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