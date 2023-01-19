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САУ Caesar Фото: Sameer al-Doumy/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Данія передасть Україні 19 французьких гаубиць Caesar

Аліна Коломієць
2 год. тому

Данія надішле Україні для боротьби з російським агресором 19 САУ Caesar. Саме їх раніше просив у країни Володимир Зеленський.

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Данія передасть Україні 19 самохідних гаубиць Caesar французького виробництва, зокрема й ті, що ще перебувають на стадії замовлення, повідомило в четвер, 19 січня, міністерство оборони Данії. 

"Ми були в постійному контакті з українцями щодо, зокрема, артилерійських систем Caesar, і я радий, що зараз ми отримали широку підтримку данського парламенту, щоб передати її для боротьби за свободу України", - заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен у своїй заяві, цитує агенція AFP. 

Наразі до Данії було доставлено лише кілька гаубиць Caesar, і в заяві, опублікованій міноборони, зазначається, що ця система все ще перебуває на стадії впровадження в данських збройних силах. "З системою все ще існує низка технічних проблем, які доведеться вирішувати у співпраці з виробником і Україною", - заявили в міністерстві. 

"Україна запросила цю артилерію, незважаючи на ці проблеми", - додали в міністерстві.

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Раніше в четвер, 19 січня, уряд Швеції повідомив, що підготував нову партію військової допомоги Україні, до якої будуть включені близько 50 бойових машин піхоти Stridsfordon 90, а також сучасні самохідні гаубиці Archer, про постачання яких раніше просила Україна.

Уряд Естонії також повідомив, що надасть Україні нову партію військової допомоги на 113 мільйонів євро, до якої увійдуть десятки гаубиць, понад 100 протитанкових гранатометів Carl-Gustav, боєприпаси до них і вантажівки для перевезення снарядів. Це буде найбільший пакет оборонної допомоги, наданої країною Києву від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Нагадаємо, наприкінці 2022 року президент України Володимир Зеленський звертався до лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) - безпекової північноєвропейської коаліції, до якої входять Великобританія, Ісландія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва, назвавши зброю, якої потребує Україна. Данію Зеленський попрохав саме про системи Caesar. 

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