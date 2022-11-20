Україна отримала від Франції ЗРК Crotale

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив про передачу Україні французьких зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Crotale. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche, опублікованому в ніч на неділю, 20 листопада.

За його словами, в рамках останніх поставок українські військові отримали дві батареї ЗРК Crotale та дві далекобійні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Крім того, українська сторона просить надати їй радари, однак цей запит ще "розглядається".

Міністр нагадав, що парламент Франції також проголосував за створення фонду підтримки України в розмірі 200 мільйонів євро. Це дозволяє українцям розміщувати замовлення на техніку та військове оснащення у французьких компаніях або забезпечувати сервісне обслуговування вже поставлених систем. Кошти з цього фонду можуть також піти на придбання французьких бронеавтомобілів Bastion або "плавучих мостів", додав Лекорню.

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Франція вишколює українців

Також міністр поінформував, що вже "400 українських військовослужбовців пройшли підготовку, зокрема на обладнанні, яке постачає Франція".

Уперше Лекорню згадав намір Парижа передати Києву ЗРК малої дальності Crotale, які "будуть особливо корисними у боротьбі з безпілотниками та проти бомбардувань з повітря", в інтерв'ю Le Parisien, у середині жовтня. Тоді він розповів, що Франція має на озброєнні 12 батарей таких ЗРК, але не уточнив, скільки саме систем нададуть Україні, зазначивши лише, що "це буде істотно, щоб українці могли захистити своє небо".

Париж планує замінити передані Києву батареї Crotale сучаснішими системами протиповітряної оборони Mamba.

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Найбільший оборонний бюджет після Другої світової

Передача частини своїх озброєнь Україні також актуалізувала питання власних оборонних потреб Франції. Зокрема, окрім згаданої заміни ЗРК, країні також необхідно поповнити запаси самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar. Франція уже передала Україні 12 таких САУ та продовжує дискусії щодо поставки ще шести.

Все це призвело до того, що оборонний бюджет країни на 2023 рік досягне найвищого рівня з часів Другої світової війни - 44 мільярдів євро. Для порівняння, у 2017 році, коли Еммануель Макрон вперше був обраний президентом, оборонний бюджет становив 32,3 мільярда євро.