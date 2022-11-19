Лондон надасть Києву 125 зенітних гармат і інші засоби ППО

Також Україна отримає від Великобританії зимове обладнання для військових і гуманітарну допомогу. На зустрічі Володимира Зеленського і Ріші Сунака також йшлося про страхування воєнних ризиків для інвестицій в Україну.

У новому пакеті військової допомоги на загальну суму 50 мільйонів фунтів (близько 57,5 мільйонів євро) Великобританія передасть Україні 125 зенітних гармат. Проце оголосив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Києві у суботу, 19 листопада, йдеться в повідомленні британського уряду.

Також в новий пакет військової допомоги увійдуть засоби для боротьби з іранськими дронами, зокрема, десятки радарів і засобів електронної боротьби з безпілотниками. Раніше в міністерстві оборони Великобританії пообіцяли передати Україні ще 1000 протиповітряних ракет, наголошується в повідомленні.

У заяві за підсумками зустрічі з Зеленським Сунак також розповів про плани Лондона надати Києву зимове спорядження для військових і гуманітарну допомогу на 16 мільйонів фунтів (близько 18,4 мільйона євро). За його словами, у 2022 році Україна вже надала Україні допомогу на понад 2,3 мільярда фунтів (близько 2,6 мільярда євро) і продовжуватиме це робити "допоки Україна не здобуде миру і безпеки".

Захист енергобезпеки Європи

Володимир Зеленський подякував британському прем'єру за вже надану допомогу в різних сферах і "за повне розуміння наших потреб і повну готовність допомагати", зазначивши, що російські ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі України спрямовані, зокрема, на те, щоб зруйнувати зʼєднання з енергосистемою Європи. "Тому кожен удар по українській енергетиці - це удар по енергетичній безпеці всього континенту", - наголосив президент.

В цьому контексті президент і прем'єр також обговорили можливості захисту української та європейської енергетичної безпеки і обмеження ціни на російські енергоресурси.

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Проявити лідерство

Також під час переговорів йшлося про міжнародні зусилля заради встановлення миру і українську "формулу миру". "Ми пропонуємо нашим друзям проявити себе в тому, у чому вони найсильніші. Саме на цій основі обговорили сьогодні можливості Великобританії стати співтворцем миру в Україні та всій Європі", - наголосив Володимир Зеленський.

В контексті забезпечення продовольчої безпеки сторони обговорили реалізацію двох проектів: "зернової угоди" і гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої передбачається надання продовольства бідним країнам. "Вірю, що разом із Британією зможемо надати суттєву допомогу найбіднішим країнам світу, зокрема в Африці та Азії", - сказав президент.

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Двостороння співпраця

Зеленський повідомив, що під час зустрічі йшлося і про запровадження страхування воєнних ризиків для інвестицій в Україну та укладення нової угоди про цифрову торгівлю між двома країнами. Також він висловив сподівання, що Лондон продовжить дію рішення про скасування мит на товари українського експорту. "Розраховуємо, що такий режим буде подовжений, це справді корисно для обох країн, - сказав президент.

Окремо високопосадовці зупинилися на питанні визнання Великобританією Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. "Це важливо саме зараз, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців. Цю тему треба детально пропрацювати. Ми віримо, що справедливість буде забезпечена", - наголосив Володимир Зеленський.