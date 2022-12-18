У фіналі ЧС-2022 в Катарі не покажуть звернення Зеленського

Відмова Міжнародної федерації футболу (ФІФА) від трансляції відеозвернення українського президента Володимира Зеленського перед фінальним матчем Чемпіонату світу з футболу в Катарі викликала критику в Україні. Як повідомив у суботу, 17 грудня, американський телеканал CNN з посиланням на письмову відповідь з ОП, на Банковій вказували на те, що записане Зеленським відеозвернення англійською мовою - це "заклик до миру".

"Катар підтримав ініціативу президента, але ФІФА заблокувала цю ініціативу і не дозволить показати відеозвернення президента перед фінальною грою", - йшлося у коментарі ОП, який цитує CNN. У своїй відповіді на запит журналістів Офіс президента України також заявив, що поширить відео самостійно, якщо ФІФА не покаже його в ефірі, і зазначив, що рішення заблокувати його показує, що "ФІФА втратила цінне розуміння футболу - як гри, що об'єднує народи, а не підтримує наявні розбіжності". CNN звернувся з запитом до ФІФА щодо коментаря, але відповіді не отримав.

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Про рішення ФІФА відмовити в трансляції відеозвернення глави української держави CNN повідомляв ще 16 грудня. В уряді Катару так само теж офіційно не коментували ситуацію з можливим відеозверненням Зеленського.

В ОП і МЗС закликають ФІФА переглянути рішення

Тим часом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся в неділю, 18 грудня, з закликом до ФІФА переглянути рішення відмовити в показі відеоролика. "ФІФА - це ж не лише футбол. Це також про цінності. Про те, що з'ясовувати стосунки можна без убивств. Про правила цивілізованого світу. ФІФА, на жаль, демонструє нерозуміння своєї ролі та тієї катастрофи, в яку тягне світ РФ, почавши варварську війну в Україні. Не пізно це виправити", - написав Подоляк у соцмережі Twitter.

Так само міністерство закордонних справ України звернулося того ж дня з аналогічним закликом до функціонерів головного футбольного органу світу. "Ще є час, щоб #FIFA показала перед грою відео, яке об'єднує людей і символізує чесну гру. Не бійтеся, що світ почує слова миру", - йдеться в поширеному в Twitter заклику українського зовнішньополітичного відомства. До цього допису МЗС прикріплено саме відеозвернення Зеленського.

Павелко просить футбольних фанів про максимальний репост

Тим часом президент Української асоціації футболу Андрій Павелко закликав всіх любителів і шанувальників футболу поширювати в день проведення фінального матчу ЧС-2022 у Катарі звернення президента Зеленського. "Протягом часу, що залишається до матчу, я закликаю українську футбольну родину та всю футбольну спільноту світу, звертаюсь до кожного футболіста, тренера, арбітра, вболівальника, усіх наших західних друзів та партнерів, кожного, хто любить футбол і всім серцем вболіває за Україну, підтримувати й поширювати звернення президента України Володимир Зеленський!", - написав Павелко на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, саме це звернення "будь-що сьогодні прозвучить на увесь світ", "якщо не з екранів стадіону у Катарі", то "з екранів гаджетів мільйонів та мільярдів!" "Це заклик до миру і підтримки Global Peace Formula Summit, який ініційовано Володимиром Зеленським", - додав Павелко.

Зеленський закликав підтримати формулу миру

У самій своїй промові Зеленський закликав глядачів і слухачів підтримати запропоновану Києвом формулу миру. "Україні потрібен мир більше, ніж будь-що. Ми запропонували формулу миру, бо не може бути чемпіоном у війні. Не може бути нічиєї", - сказав Зеленський у відеозверненні. Він нагадав про ініціативу провести глобальний саміт за мир цієї зими, "саміт, який об'єднує всі нації у світі навколо курсу на глобальний мир". "Стадіони стають порожніми після гри. Після війни стають порожніми міста. Ось чому війна повинна програти, а мир - стати чемпіоном. Як тут, у Катарі, зараз. Кубок світу, а не світова війна, це можливо", - сказав президент. "Підтримайте Україну в наших зусиллях відновити мир. Приєднуйтесь до глобального саміту за формулою миру", - заявив він.

Фінальна гра на ЧС-2022 відбудеться в другій половині дня 18 грудня. На поле вийдуть збірні Аргентиний Франції. Бронзовим призером цьогорічної світової футбольної першості стала збірна Хорватії, що перемогла марокканців.