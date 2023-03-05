Українські військові пілоти проходять оцінку навичок в США

Двоє українців проходять оцінювання в США на авіасимуляторах. Мета тестів - допомогти їм "стати ефективнішими пілотами". Як стверджує NBC, визначається і те, скільки часу може знадобитися українцям, щоб опанувати F-16.

На військовій базі в американському місті Тусон двоє українських військових пілотів проходять оцінку навичок з боку військових США, повідомила в ніч на неділю, 5 березня, агенція Reuters.

За словами представника міністерства оборони США, це - перший подібний "ознайомлювальний захід", який має на меті сприяти діалогу між українськими і американськими військовими. "Цей захід дозволяє нам краще допомогти українським льотчикам стати ефективнішими пілотами та краще порадити їм, як розвивати власні здібності", - зазначив чиновник.

Він додав, що оцінка навичок українців проходить на авіасимуляторах, про безпосереднє управління військовими літаками наразі не йдеться. При цьому інший посадовець зауважив, що тести проходять "на їхніх власних літаках", а не на американських винищувачах F-16.

Раніше цього тижня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що Вашингтон не розпочинав жодної підготовки українців на F-16. Як зауважує Reuters, навчання використанню та технічному обслуговуванню військової техніки є провідним індикатором її потенційної передачі.

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На оцінку можуть відправитися ще 10 пілотів

Повідомлення Reuters з'явилось після того, як про перебування двох українських пілотів в Аризоні розповів американський телеканал NBC News. Посилаючись на двох представників Конгресу США і ще одного високопосадовця, він повідомив, що в рамках оцінювання на симуляторах визначається в тому числі, скільки часу може знадобитися українцям, щоб опанувати управління F-16.

За інформацією каналу, влада США схвалила участь ще 10 українських пілотів у подібних тестах вже цього місяця.

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Україна попросила в США 128 літаків

Виступаючи перед комітетом Палати представників США зі збройних сил, Кал заявив, що українські чиновники попросили у Вашингтона 128 літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18. За його оцінками, щоби замінити нинішній склад повітряних сил, Україні знадобиться від 50 до 80 F-16.

Якщо США надаватимуть новозбудовані літаки, на їхню доставку знадобиться від трьох до шести років, а якщо відремонтовані - від 18 до 24 місяців. Загальна вартість відправлення винищувачів становитиме до 11 мільярдів доларів, залежно від моделі та поставленої кількості, каже Кал.

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Він також зауважив, що термін навчання пілотів на F-16 становить близько 18 місяців. "Тож ви фактично не заощадите собі час, розпочавши навчання на ранній стадії нашої оцінки. І оскільки ми не ухвалили рішення надавати F-16, так само, як наші союзники та партнери, немає сенсу починати навчання на системі, яку вони, можливо, ніколи не отримають", - зазначив чиновник.

Водночас інші представники Пентагону кажуть, що строк навчання пілотів може бути скорочений до шести-дев'яти місяців, залежно від їхньої попередньої підготовки. Українські офіційні особи повідомили США та іншим союзникам, що у них є менше 20 пілотів, уже готових вирушити до США для навчання на F-16, ще близько 30 пілотів можуть відправитися на навчання найближчим часом.

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