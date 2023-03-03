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Резніков: Незабаром Україна отримає західні винищувачі
Міністр оборони України Олексій РезніковФото: Daniel Cole/AP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Резніков: Незабаром Україна отримає західні винищувачі

Валерій Сааков
5 год. тому

Україна матиме від західних партнерів кілька видів бойових літаків, переконаний міністр оборони Олексій Резніков. Він також вірить у те, що питанням поставки літаків опікуватиметься коаліція країн.

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Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що вже невдовзі Україна отримає від партнерів винищувачі західного зразка. Про це український урядовець розповів у інтерв'ю для німецького видання BILD, опубліковане в п'ятницю, 3 березня.

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"Гадаю, що це знову буде свого роду коаліція, у нас буде один основний вид (бойового літака. - Ред.) та інші види", - припустив очільник українського оборонного відомства. "Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів, буде головний птах. І це буде залежати від того, який з них буде найкращим для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", - пояснив міністр.

Резніков вказав зокрема на успішний досвід існування західної "танкової коаліції", коли від партнерів надходять танки різних типів. "У танковій коаліції головною твариною в зоопарку є "Леопард" з Німеччини, але у нас також є "Челленджери", "Абрамси", легкі танки з Франції. Однак основним бойовим танком є "Леопард"", - зазначив посадовець.

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На запитання журналіста BILD щодо відмови Німеччини надати Україні винищувачі Резніков відповів: "Я пам'ятаю, що Німеччина не хотіла надсилати танки. Тепер у моїй країні є "Леопарди", я особисто протестував "Леопард" з Німеччини".

Жодних перемовин з Путіним

Водночас український урядовець виключив проведення будь-яких перемовин з нинішнім російських керівництвом. "Мій президент чітко дав зрозуміти, що ми не будемо вести переговори з нинішнім лідером Кремля. Україна готова вести перемовини про репарації, міжнародний трибунал і відповідальність за воєнні злочини Кремля, так званий Нюрнберг-2", - пояснив Резніков.

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Керівник українського оборонного відомства також запевнив, що він не бачить загрози застосування тактичної ядерної зброї з боку Росії. "Вони отримали чіткий сигнал від Китаю та Індії щодо ядерної зброї. Це блеф, я знаю росіян. Застосування ядерної зброї не дасть їм того, чого вони хочуть", - переконаний Резніков.

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