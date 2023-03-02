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Радянські винищувачі Міг-29Фото: Thet Aung/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Словаччина хоче передати Україні десять винищувачів

Степан Смишляєв
3 год. тому

Братислава готова передати Києву 10 літаків радянського виробництва МіГ-29, заявив міністр оборони країни Ярослав Надь.

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Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 літаків радянського виробництва МіГ-29, повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь в інтерв'ю АР, опублікованому 1 березня.

 "Ми ніколи більше не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми передамо їх Україні, вони допоможуть врятувати їхні життя", - заявив міністр.

Братислава зняла 11 МіГів з озброєння минулого року. Один вона хоче передати в музей, а інші - може надати Києву. Якщо Словаччина схвалить постачання - вона стане першою з країн НАТО, які надали Києву бойові літаки. Остаточне рішення про передачу винищувачів "очікується протягом кількох днів або тижнів", зауважує АР.

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"Кругові поставки" літаків

Після успішного рішення щодо поставок танків Київ розпочав активну роботу над створенням "авіаційної коаліції" - групи країн, які погодяться передати Україні військові літаки.

Зокрема Великобританія запропонувала розпочати так звані "кругові поставки" літаків, тобто передавати сучасні винищувачі східноєвропейським союзникам по НАТО в обмін на те, що вони нададуть Україні радянські літаки. За словами міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, це дозволило б Україні отримати більше винищувачів МіГ-29 або Су-24 для захисту від російської агресії.

Готовність надати Україні МіГи-29 раніше висловлювала також Польща.

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