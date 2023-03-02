Словаччина хоче передати Україні десять винищувачів
Степан Смишляєв
3 год. тому
Братислава готова передати Києву 10 літаків радянського виробництва МіГ-29, заявив міністр оборони країни Ярослав Надь.
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Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 літаків радянського виробництва МіГ-29, повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь в інтерв'ю АР, опублікованому 1 березня.
"Ми ніколи більше не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми передамо їх Україні, вони допоможуть врятувати їхні життя", - заявив міністр.
Братислава зняла 11 МіГів з озброєння минулого року. Один вона хоче передати в музей, а інші - може надати Києву. Якщо Словаччина схвалить постачання - вона стане першою з країн НАТО, які надали Києву бойові літаки. Остаточне рішення про передачу винищувачів "очікується протягом кількох днів або тижнів", зауважує АР.
Після успішного рішення щодо поставок танків Київ розпочав активну роботу над створенням "авіаційної коаліції" - групи країн, які погодяться передати Україні військові літаки.
Зокрема Великобританія запропонувала розпочати так звані "кругові поставки" літаків, тобто передавати сучасні винищувачі східноєвропейським союзникам по НАТО в обмін на те, що вони нададуть Україні радянські літаки. За словами міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, це дозволило б Україні отримати більше винищувачів МіГ-29 або Су-24 для захисту від російської агресії.
Готовність надати Україні МіГи-29 раніше висловлювала також Польща.