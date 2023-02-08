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Президент України Володимир Зеленський подарував парламенту Великобританії шолом пілота ЗСУ з написом "Дайте нам крила".
Зеленський подарував парламенту Великобританії шолом пілота ЗСУ з написом "Дайте нам крила". Фото: Stefan Rousseau/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Дайте нам крила: Зеленський привіз у Лондон каску пілота ЗСУ

Аліна Коломієць
51 хв. тому

Президент України в парламенті Великобританії закликав союзників надати Києву винищувачі, подарувавши шолом українського пілота з написом "Дайте нам крила".

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Президент України Володимир Зеленський під поїздки до Лондона в середу, 8 січня, виступив перед парламентом Великобританії у 900-річній Вестмінстерській залі. У своїй промові він закликав надати Україні винищувачі, заявивши, що бойові літаки стануть "крилами для свободи".

Зеленський зазначив, що король Великобританії Чарльз III, з яким він зустрінеться під час візиту, є кваліфікованим військовим пілотом. "Король - це пілот Військово-повітряних сил. А в Україні сьогодні кожен пілот Військово-повітряних сил - це король", - сказав він під оплески парламенту. 

Зеленський також подарував британським законодавцям шолом пілота Збройних сил України (ЗСУ), на якому була написана фраза "Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб її захистити".

"У минулих війнах зло програвало. Ми знаємо, що Росія програє, і ми знаємо, що перемога змінить світ", - наголосив президент України.

У березні, через два тижні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, Зеленський звернувся до парламенту Великобританії онлайн. Тоді він повторив слова британського прем'єра часів Другої світової війни Вінстона Черчилля зі знаменитої промови "Ніколи не здавайся", пообіцявши, що українці "боротимуться до кінця на морі, в повітрі, за свою землю, чого би це не коштувало".

Сьогоднішній візит президента України до Великобританії є його другою закордонною поїздкою з початку повномасштабної війни. Першою була поїздка до Вашингтона. У США Зеленський привіз бойовий прапор з Бахмута.

Читайте також: Зеленський у Вашингтоні: слідами Вінстона Черчилля

Великобританія тренуватиме українських пілотів винищувачів

Під час візиту Зеленського британський уряд оголосив про розширення підготовки ЗСУ, включивши до неї навчання пілотів винищувачів і морських піхотинців.

На яких саме літаках будуть проходити підготовку пілоти, не уточнюється. У заяві уряду лише сказано, що навчання дозволить ЗСУ в майбутньому керувати сучасними винищувачами стандарту Північноатлантичного альянсу (НАТО). Як зазначає британський телеканал Sky News, Великобританія має винищувачі F-35 і Typhoon, а інші країни блоку широко експлуатують американські F-16.

Передати Києву бойові літаки Лондон не обіцяв. Напередодні речник британського прем'єра Ріші Сунака заявляв, що підготовка українських пілотів до роботи з британськими винищувачами займе багато часу, тому доцільність передачі бойових літаків Києву зараз викликає питання.

Великобританія є одним із найбільших військових спонсорів України і направила їй понад два мільярди фунтів стерлінгів (2,5 мільярда доларів) у вигляді зброї та обладнання.

Читайте також: Про які західні бойові літаки для України може йти мова

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Президент України Володимир Зеленський подарував парламенту Великобританії шолом пілота ЗСУ з написом "Дайте нам крила".

Дайте нам крила: Зеленський привіз у Лондон каску пілота ЗСУ

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