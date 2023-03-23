Словаччина передала Україні чотири перші МіГи

Міністерство оборони Словаччини повідомило про передачу Україні перших чотирьох винищувачів МіГ-29 із загалом 13, які Братислава пообіцяла надати Україні. Про це заявила в четвер, 23 березня, речниця словацького оборонного відомства.

"Перші чотири винищувачі МіГ-29 були безпечно передані Збройним силам України. У найближчі тижні будуть передані решта літаків", - цитує її агентство AFP.

Уряд Словаччини оголосив рішення передати Україні радянські бойові літаки МіГ-29 минулого тижня. Загалом Братислава пообіцяла Києву передати 10 боєздатних винищувачів цього типу та ще три моделі як донори для запчастин.

Таким чином Словаччина стала другою країною-членом НАТО після Польщі, що вирішила передати напряму Україні свої бойові літаки. Крім того, словацький уряд повідомив, що разом з літаками надаватиме Україні й радянські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Куб".

На зміну радянським МіГам прийдуть американські F-16

У міноборони Словаччини планують замінити передані Україні винищувачі на американські F-16, і заміна ця має відбутися не пізніше січня 2024 року. Ще торік Братислава вирішила відмовитися від використання своїх МіГів, оскільки вони залежали від поставок російських комплектуючих та сервісного обслуговування від заводів-виробників. Відтоді військово-повітряні сили Чехії та Польщі захищають повітряний простір Словаччини.

22 березня стало відомо, що США пропонують Братиславі озброєння на мільярд доларів у вигляді гелікоптерів і ракет, але за зниженою ціною в якості компенсації за передачу Україні бойових літаків. У Братиславі заявили, що їм доведеться заплатити за цю американську зброю й оснащення лише близько 340 мільйонів доларів. Запропонований Вашингтоном пакет містить 12 гелікоптерів Bell AH-1Z Viper з комплектуючими, а також вишкіл пілотів і технічного персоналу й понад 500 ракет AGM-114 Hellfire.

Скільки Україна має літаків МіГ-29?

Нещодавно українська влада відмовилася коментувати запит AFP щодо кількості бойових літаків МіГ-29, що перебувають в експлуатації Повітряних сил ЗСУ, але згідно зі звітом компанії Flight Global, опублікованим наприкінці 2022 року, на той час Україна експлуатувала 43 літаки цього типу.

Крім того, як повідомляло днями спеціалізоване українські видання Defence Express , торік Україна отримала від США цілий пакет допомоги у вигляді комплектів МіГ-29, що в 1990-ті роки американський уряд придбав у Молдови разом із комплектуючими та ракетами класу повітря-повітря.

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