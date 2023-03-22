Знижка за МіГи: США дешевше продадуть Словаччині гелікоптери

Вашингтон пропонує Братиславі купити 12 бойових гелікоптерів зі знижкою у дві третини. Міністр оборони Словаччини пов'язує це із "чіткою підтримкою України" з боку його країни.

Після того, як Словаччина погодилися передати Україні 13 радянських винищувачів МіГ-29 і зенітні ракетні комплекси "Куб", США запропонували їй купити 12 нових бойових гелікоптерів Bell AH-1Z Viper зі знижкою у дві третини, повідомляє у середу, 22 березня, агенція Reuters.

За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, реальна вартість запропонованої техніки, а також запчастин, навчання та понад 500 ракет AGM-114 Hellfire II становить понад один мільярд доларів. При цьому Вашингтон пропонує укласти угоду, за якою Братислава заплатить йому лише 340 мільйонів доларів протягом трьох-чотирьох років. Залишок коштів буде покрито програмою зовнішнього військового фінансування США.

Міністр пов'язав цю пропозицію із "чіткою підтримкою України" з боку його країни, а також назвав "непрямою компенсацією" за затримку передачі Словаччині американських винищувачів F-16. "Ця пропозиція є надзвичайно вигідною та значно підвищить оборонний потенціал Словаччини", - написав Надь у Facebook у середу.

Словаччина наразі не має бойових гелікоптерів, тому міністр зауважив, що це надасть його країні "абсолютно новий бойовий потенціал".

Словаччина отримає компенсацію за зброю для України

Надь також повідомив, що Братислава отримає від Європейського фонду миру близько 200 мільйонів євро за передачу Україні МіГів і 50 мільйонів - за передачу комплексів "Куб".

Словаччина і Польща стали першими країнами ЄС та Північноатлантичного альянсу (НАТО), які погодилися передати Україні винищувачі. Однак, попри численні прохання Києва про постачання західних моделей, наразі він отримує лише радянські літаки.