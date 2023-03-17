Словаччина схвалила передачу Україні 13 літаків МіГ-29

Після оголошення Польщею передачі Україні перших винищувачів Міг-29 у Словаччині заявили, що також нададуть 13 таких бойових літаків.

Уряд Словаччини схвалив відправку 13 радянських винищувачів МіГ-29 в Україну. Про це повідомив у п'ятницю, 17 березня, прем'єр-міністр країни Едуард Геґер.

"Обіцянки треба виконувати, і коли (президент України Володимир. - Ред.) Зеленський попросив більше зброї, включно з винищувачами, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те ж саме", - прокоментував він це рішення у соціальній мережі Twitter.

Раніше словацький міністр оборони Ярослав Надь казав, що Братислава готова поставити Україні 10 літаків МіГ-29, які були списані минулого літа. Більшість з них - у неробочому стані, зазначає агентство Reuters.

Геґер ще в липні минулого року заявив, що Словаччина надасть Україні винищувачі МіГ-29. Тоді ж він вказав на домовленість з Чехією, яка допоможе країні "закрити небо" за потреби. Словаччина офіційно зняла з озброєння свої МіГ-29 у серпні 2022 року.

Польща днями передасть Україні чотири МіГ-29

16 березня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Варшава передає Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. За його словами, вони перебувають у повністю справному стані, а їхня поставка відбудеться найближчими днями. Інші літаки поки ще готують, втім, яка їхня загальна кількість, він не уточнив.

На заміну МіГ-29 Польща отримає нові літаки FA-50 від Південної Кореї. Перші з них очікуються до кінця року. Згодом у Польщу поставлять американські новітні винищувачі F-35.

Україна наполегливо просить партнерів про надання сучасних західних винищувачів. Утім, у Вашингтоні вже заявили, що рішення Польщі стати першою країною, яка передасть Україні військову авіацію, не змінює рішення США не передавати свої бойові літаки. "Це не змінює наших розрахунків щодо F-16", - сказав журналістам координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

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