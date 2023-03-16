Передача Києву МіГ-29 не змінює думку США щодо F-16 - Кірбі

Рішення Польщі передати Україні військові літаки МіГ-29, "не змінює" рішення США не передавати свої літаки, заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 16 березня.

++20:15++

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас після зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" анонсував новий пакет військової допомоги Україні. До нього, зокрема, увійдуть боєприпаси калібру 155 мм, транспортні засоби і військові сухпайки, повідомив він у Twitter.

Крім того, як зазначається на сайті міноборони Литви, готується додатковий внесок у розмірі трьох мільйонів євро до міжнародного фонду, яким керує Велика Британія, для закупівлі важкого озброєння, а також мільйону євро до цільового фонду НАТО CAP (Комплексний пакет допомоги) для надання нелетальної допомоги.

Загалом, вартість військової допомоги Литви Україні незабаром становитиме 454 мільйони євро, зазначають у оборонному відомстві країни.

++19:40++

До коаліції країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, приєдналася Австрія, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Загалом до коаліції вже входять 33 держави, повідомив він.

"Я вдячний Австрії за те, що вона приєдналася до коаліції країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. 33 держави вже входять до Основної групи. По мірі того, як їхня кількість зростає, зростає і віра в те, що російське керівництво буде притягнуте до відповідальності", - написав він у Twitter.

++19:00++

Рішення Польщі стати першою країною, яка передала Україні військові літаки МіГ-29, "не змінює" рішення США не передавати свої літаки, заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє AFP.



"Це не змінює наших розрахунків щодо F-16", - сказав він журналістам, маючи на увазі винищувачі американського виробництва.

++18:40++

Російська влада відповідальна за порушення міжнародного гуманітарного права, а також численні воєнні злочини, йдеться у звіті міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. Втім, за словами голови комісії, норвезького судді Еріка Мьосе, за майже рік роботи комісія не знайшла істотних доказів вчинення геноциду проти українського народу.

"Ми відзначили, що є деякі аспекти, які можуть спричинити питання щодо цього злочину, - зазначив Мьосе, який у 2003-2007 роках очолював Міжнародний трибунал щодо Руанди. - Але ми ще не зробили жодного висновку".

У висновках комісії йдеться, що серед переліку воєнних злочинів, які вчинила РФ – напади на цивільне населення та об'єкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також незаконне переміщення та депортація дітей.

++18:00++

За тиждень Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, зокрема боєприпаси, повідомляється на сайті німецького уряду.

Як зазначається у переліку, Німеччина передала 500 пістолетів SFP9, п'ять тисяч снарядів калібру 155 мм для артилерії, високоточні боєприпаси калібру 155 мм, боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II, два ангарні намети, два навантажувачі, 25 електрогенераторів та чотири системи мобільних антен.

Також у німецькому уряді анонсували передачу ще понад 5,3 тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та ракет для ЗРК IRIS-T.

++17:30++

Росія готується до оборони анексованого нею Криму, повідомив у четвер, 16 березня, заступник начальника Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

"Інфраструктура підтримується в бойовій готовності, це потужний сухопутний і авіаційний компоненти, розміщені на території Криму. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, це близько 60 бойових гвинтокрилів, які перебувають на території Криму", - сказав Скібіцький.

Крім того, за його словами, на півострові Росія створила оборонне угруповання, яке займається заходами з обладнання фортифікаційних споруд і лінії оборони. Найбільш потужні споруди сили РФ зводять на півночі Криму та у південних районах Херсонщини – на підступі до півострова, додав Скібіцький.

++16:40++

Обіцяні Францією бронемашини AMX-10 RC, які класифікують як легкі колісні танки, "щойно прибули в Україну", повідомив міністр оборони країни Себастьєн Лекорню Комісії з питань оборони Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Франції 15 березня.

"Деякі вже поїхали на передову", - сказав він, проте не уточнив кількість доставленої техніки, пише Le Figaro.

++16:00++

Міністерство закордонних справ Туреччини у дев'яту річницю анексії Криму наголосило на нелегітимності проведеного РФ "референдуму" на півострові і запевнило в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

"У роковни анексії ми повторюємо, що не визнаємо цю ситуацію, і підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві МЗС Туреччини.

У відомстві наголосили, що становище кримських татар, корінного народу Криму, "завжди є пріоритетним" для країни і запевнили, що і надалі підтримуватимуть їх.

++15:15++

Наразі українські електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання, однак через пошкодження електромереж внаслідок атак РФ у деяких регіонах збергіються мережеві обмеження, повідомили в НЕК "Укренерго". Зокрема, обмеження споживання наразі застосовуються у Житомирській, Київській областях та у Києві.

"В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились. Енергосистема працює стабільно, синхронно з Європою", - йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що сьогодні рівно рік відтоді, як Україна стала частиною європейської енергомережі ENTSO-E. Він зазначив, що "енергетичний безвіз" став значною підтримкою європейських партнерів та допоміг Україні вистояти під ракетними атаками.

"Доступ до великого європейського ринку дав змогу українським енергетикам залучити кошти та підготуватися до складного опалювального сезону, а українській промисловості — працювати навіть під час дефіциту в системі, який спричинили обстріли Росії", - написав Шмигаль у Telegram.

++14:50++

Найближчими днями Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29 радянського виробництва у робочому стані. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

Ще певну кількість літаків обслуговують і готують, наголосив він, проте не вказав, про яку саме кількість йдеться, повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

++14.34++

Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про передання Україні чергового пакета військової допомоги, повідомляє пресслужба міноборони Естонії. "Учора разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі "Рамштайн", і зрозуміло, що зайвий час у підтримці України брати нізвідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським Союзом одного мільйона артилерійських снарядів, але ми також маємо продовжувати з більш дрібними, цілеспрямованими пакетами допомоги. Звідси наше сьогоднішнє рішення спрямувати цей пакет допомоги, як продовження попереднього, на оснащення спецпідрозділів і снайперів", - розповів Певкур, цитує "Інтерфакс-Україна".

Нинішній пакет допомоги Естонії містить напівавтоматичні рушниці, снайперські рушниці, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери й тепловізори. Крім того, передається медичне обладнання. Загальна вартість військової допомоги становить 494 300 євро. Зазначається, що передання Україні допомоги не позначиться на можливостях естонських сил оборони.

++14.24++

Пентагон показав відео прольоту російських винищувачів Су-27 над американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем. На кадрах видно два прольоти винищувачів, які скидають паливо на шляху руху безпілотника. Після другого скидання картинка пропадає на кілька секунд, а коли вона відновлюється, видно, що дві лопаті гвинта дрона пошкоджені. За версією США, MQ-9 Reaper розбився після зіткнення з російським винищувачем. Зіткнення, ймовірно, сталося ненавмисно, заявив представник Держдепу США Нед Прайс. "Ймовірно, це був результат глибокої некомпетентності одного або обох російських пілотів", - сказав він.

Пентагон показав, як російський винищувач атакує дрон США To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++14.18++

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили українську формулу миру і способи прискорення постачань артилерійських боєприпасів. "Я поговорив з Ентоні Блінкеном про формулу миру України та способи прискорення постачання артилерійських боєприпасів. Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб забезпечити Україну всіма боєприпасами, необхідними для оборонних і контрнаступальних операцій", - написав він у Twitter.

++14.00++

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ завдали по території України майже 5 тисяч ракетних і 3,5 тисячі авіаційних ударів, також зафіксовано 1,1 тис. атак безпілотників. Такі дані озвучив перший секретар Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Данило Кубай під час засідання Форуму з безпекової співпраці. "Загалом з початку війни Російська Федерація здійснила майже 5 тисяч ракетних ударів, майже 3500 авіаударів та майже 1100 ударів безпілотниками. Без жодного військового сенсу російські війська продовжують реалізовувати стратегію безглуздого руйнування, перетворюючи на руїни цілі міста та вбиваючи невинних цивільних осіб", - заявив він, цитує "Укрінформ".

++13.50++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) очікує від запланованого на майбутній тиждень саміту Європейського Союзу подальших кроків щодо забезпечення України боєприпасами для протистояння Росії у війні. Про свої сподівання Шольц розповів, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі.

"Особливу важливість має швидке забезпечення України необхідними боєприпасами", - цитує канцлера інформаційна агенція AFP.

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За словами Шольца, метою має бути "досягнення ефективнішого, більш безперебійного постачання", і задля цього Німеччина готова координувати свої поставки Україні з іншими країнами-членами ЄС.

++12.36++

У російському місті Ростов-на-Дону сталася пожежа в будівлі прикордонного управління ФСБ, про що повідомило зокрема російське пропагандистське державне видання RT та низка Telegram-каналів. Є повідомлення, що перед пожежею очевидцям було чути "бавовну". Соціальними мережами розходяться фото і відео пожежі.

Росіяни сповільнили темп наступу на Вугледар - розвідка

++12.19++

За минулий тиждень спроби російських окупаційних військ штурмувати Вугледар Донецької області сповільнилися після низки провальних і "вкрай виснажливих" атак протягом трьох місяців, повідомляє у четвер, 16 березня, міністерство оборони Великобританії з посиланням на свою військову розвідку.

"Одним із чинників великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне впровадження Україною дистанційних систем протитанкового мінування (RAAM). RAAM - це спеціальний артилерійський снаряд, що розкидає протитанкові міни на відстань до 17 кілометрів. У деяких випадках Україна запускала міни позаду російських підрозділів, які наступали, спричиняючи безлад, коли російська техніка намагалася відступати", - зазначається в повідомленні у Twitter.

++11.45++

Російські військові, ймовірно, змогли дістати частину уламків американського безпілотника MQ-9 Reaper, що впав у Чорне море після збиття російським літаком, повідомив у четвер, 16 березня телеканал ABC News із посиланням на одного анонімного чиновника США. Два джерела телекомпанії підтвердили, що в районі падіння безпілотника 15 березня були помічені російські кораблі. Якими саме частинами дрона могли заволодіти росіяни, канал не уточнює.

++11.25++

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш у четвер прибув до Києва. "Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно", - написав Каріньш у Twitter. Очільник латвійського уряду зазначив, що перемога України у війні з РФ має вирішальне значення для вільної Європи.



++11.17++

Наявні потужності генерації електроенергії повністю забезпечують потреби споживачів, повідомляє міністерство енергетики України з посиланням на міністра Германа Галущенка. Урядовець зазначив, що генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. Однак у Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури. Також протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 9 тисяч абонентів Донецької області у постраждалих від російських обстрілів районах, наголошують у відомстві.

++10.47++

Порівняно з попередніми тижнями російські війська знизили темп наступальних дій на сході України, йдеться в актуальному щоденному аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) . За спостереженнями аналітиків, темпи російських операцій знизились вздовж усієї лінії фронту в Україні, а в Луганській області російський наступ "наближається до кульмінації, якщо вже не завершився".

Протягом останнього тижня вздовж лінії фронту на Луганщині російські сили домоглися лише мінімальних тактичних успіхів, а українським, імовірно, вдалося нещодавно провести контратаки та повернути собі території в області, йдеться в звіті.

++09.52++

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі притягти до повної відповідальності всіх причетних до воєнних злочинів проти України. "Рік тому Росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис "Діти", який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей", - написав Зеленський у Telegram-каналі.

Він також запевнив, що розслідування бомбардування драмтеатру триває. "Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу. Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі. Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор", - наголосив український президент.

++08.57++

Контрнаступ українських військ може розпочатися вже в травні, вважаєамериканське видання Politico , спираючись на інформацію від офіційних осіб США. Зазначається, що керівництво в Києві поки не визначило стратегію операції, але є два варіанти. У першому випадку розглядається наступ на південь - через Херсон до Криму. Другий сценарій передбачає висування на схід із півночі, а потім у південному напрямку, відрізаючи сухопутний міст. При цьому джерела Politico вважають реалістичнішим другий варіант, адже російська армія зміцнила оборону на лівому березі Дніпра, а у ЗСУ замало живої сили для успішної десантної операції.

++08.40++

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем глушіння безпілотників, що можуть допомогти Україні протистояти іранським дронам-камікадзе, які Росія використовує для ударів по українській цивільній інфраструктурі. Про це повідомило американське видання Axios посиланням на трьох ізраїльських та українських чиновників. Затвердження ліцензій відбулося в середині минулого місяця, про що міністр закордонних справ Елі Коен повідомив президентові України Володимиру Зеленському під час свого візиту до Києва 15 лютого. Їх схвалили для двох ізраїльських компаній, які розробляють системи протидії безпілотникам - Elbit і Rafael.

++08.24++

Підрозділ Сил спеціальних операцій (ССО) при Збройних силах України знищили штурмову групу росіян під Бахмутом, повідомляє пресслужба ССО. "На Бахмутському напрямку оператори ССО України знищили 4 окупанти, ще 3 було поранено. Противник зазнав втрат і відмовився від штурму на цю ніч", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що дані радіоперехоплень підтвердили результат роботи ССО.

++08.15++

Країни "Великої сімки" (G7) виступають проти пропозиції знизити стелю цін на нафту з Росії й мають намір залишити її на нинішньому рівні - 60 доларів за барель. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела. "G7 хоче зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, що підриває надії влади деяких європейських країн на посилення західних санкцій цього місяця", - пише видання. За даними журналістів, чиновники Єврокомісії нібито вже поінформували країни-члени клубу про позицію країн G7. Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Польща, Латвія і Литва закликають знизити встановлену в грудні стелю цін на нафту з РФ до 51,45 долара за барель.

++07.55++

Пентагон планує значно збільшити витрату коштів на виробництво боєприпасів - у проєкті оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік на ці цілі передбачено витратити 30,6 мільярда доларів, наводять слова заступника міністра оборони США і фінансового директора Пентагону Майкла Маккорда на сайті відомства . За його словами, це на 5,8 мільярда доларів більше, ніж у 2023 році.

"Безумовно, Україна поінформувала нас про недостатню гнучкість у нашій індустріальній базі... Ми маємо намір докласти зусиль, щоб піднятися на вищий рівень", - заявив Маккорд. Він також підкреслив, що боєприпаси будуть призначатися не тільки для України - програма орієнтована на весь Індо-Тихоокеанський регіон відповідно до стратегії національної безпеки США, що передбачає одним із центральних пунктів стримування Китаю.

Сили оборони відбили понад 75 атак росіян - Генштаб

++07.25++

Протягом минулої доби російські агресори не полишали спроб просунутися вглиб української території на Сході України. Згідно з оприлюдненим ранковим зведенням Генштабу ЗСУ основні зусилля війська РФ зосереджували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. "Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках", - йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку тривали спроби росіян штурмувати місто Бахмут. Зазначається, що сили оборони відбили численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти поблизу лінії зіткнення, серед них - Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шульгине, Курдюмівка, Озарянівка, Дачне та Шуми Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках також фіксувалися наступальні дії росіян у районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Вугледар. На зазначеній ділянці фронту, протягом минулої доби, найбільше атак зафіксовано в районі Мар’їнки - 12, усі вони отримали відсіч від українських захисників. Російських обстрілів зазнали райони, зокрема, Новокалинового, Кам’янки, Ласточкиного, Авдіївки, Тоненького, Георгіївки, Невельського, Побєди, Вугледара, Времівіки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські сили ведуть обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Єгорівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Марганець - Дніпропетровської; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, зазначається в зведенні.

Крім того, за минулу добу російські агресори завдали 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Українські захисники збили російський літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції, поінформували в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні в Києві повідомляли про понад 90 атак з боку російських окупантів за добу, а 13 березня було зафіксовано понад 100 спроб наступу військ РФ.

