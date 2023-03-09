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Фото: Cuneyt Karadag/AA/picture alliance
КонфліктиСловаччина

Польща згодна дати МіГи Україні разом зі Словаччиною - Надь

Ольга Журавльова
18 хв. тому

Варшава згодна передати Києву винищувачі МіГ-29 разом із Братиславою, заявив словацький міністр оборони Ярослав Надь.

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Польща згодна спільно зі Словаччиною відправити літаки МіГ-29 в Україну, заявив у четвер, 9 березня, словацький міністр оборони Ярослав Надь Київ.

"На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив мені, що його країна погодиться на спільну процедуру між Словаччиною та Польщею щодо передачі МіГ-29 обох країн Україні", - написав Надь у Facebook.

За його словами, тепер Словаччині необхідно ухвалити рішення щодо відправлення винищувачів українській армії. "Я думаю, настав час ухвалити рішення. В Україні помирають люди, ми реально можемо їм допомогти, словацькому політиканству немає місця", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Надь анонсував, що Братислава готова передати Києву 10 літаків радянського виробництва МіГ-29, які вона вивела з експлуатації минулого року.

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Західні країни, які надаюить Україні військову підтримку для протистояння російській агресії, досі відмовлялися надсилати винищувачі. Польща заявила, що була б готова надіслати військові літаки в складі коаліції країн. Тим часом Великобританія пропонувала розпочати так звані "кругові поставки" - передавати сучасні винищувачі східноєвропейським союзникам по НАТО в обмін на те, що вони нададуть Україні радянські літаки.

Винищувачі як шанс звільнити Україну

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