США планують встановити західні ракети на українські МіГи

Американські військові розглядають можливість вперше встановити західні ракети класу "повітря-повітря" на українські винищувачі "МіГ" радянського виробництва напередодні весняного загострення на фронті.

Американські військові вивчають можливість інтегрувати сучасні західні ракети до українських винищувачів радянських часів напередодні очікуваного весняного загострення на фронті. Про це з посиланням на двох чиновників міністерства оборони США (Пентагон) написало ввечері 7 березня видання Politico.

"Посадовці вивчають можливість встановити на наявні українські МіГи сучасні ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120, призначені для запуску з західних винищувачів, таких як F-16 американського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Якщо робота буде успішною, це буде перший випадок, коли США нададуть українським літакам можливість стріляти ракетами класу "повітря-повітря", зауважує видання. При цьому, деякі з таких ракет уже є на озброєнні української армії.

Такі зусилля можуть частково вирішити потреби Києва в додаткових вогневих засобах і протиповітряній обороні (ППО), зазначає Politico.

Читайте також: Чи зможе Словаччина поставити Україні літаки МіГ-29?

Київ в очікуванні винищувачів

Американські військові вважають, що Київ готується до наступу протягом наступних шести-восьми тижнів, коли потеплішає і українські бійці завершать військові навчання в Німеччині. Чиновники стурбовані тим, що в Україні закінчуються засоби ППО, оскільки Росія продовжує ракетні атаки і навіть надсилає аеростати з радіолокаційними датчиками, щоби вивести з ладу більше українських ракет.

Politico звертає увагу, що зараз двоє українських пілотів перебувають в США для оцінки їхніх навичок на симуляторах, хоча офіційні особи й твердять, що вони не будуть літати на американських літаках.

Тим часом Україна продовжує наполягає на передачі партнерами сучасних бойових літаків, зокрема, американських винищувачів F-16. Міністр оборони України Олексій Резніков минулого тижня висловив упевненість в тому, що Україна незабаром отримає західні винищувачі.

Читайте також: Експертка Анджела Стент: Захід, можливо, надасть винищувачі Україні