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МіГ-29Фото: Roman Pilipey/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

США планують встановити західні ракети на українські МіГи

Ольга Журавльова
54 хв. тому

Американські військові розглядають можливість вперше встановити західні ракети класу "повітря-повітря" на українські винищувачі "МіГ" радянського виробництва напередодні весняного загострення на фронті.

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Американські військові вивчають можливість інтегрувати сучасні західні ракети до українських винищувачів радянських часів напередодні очікуваного весняного загострення на фронті. Про це з посиланням на двох чиновників міністерства оборони США (Пентагон) написало ввечері 7 березня видання Politico.

"Посадовці вивчають можливість встановити на наявні українські МіГи сучасні ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120, призначені для запуску з західних винищувачів, таких як F-16 американського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Якщо робота буде успішною, це буде перший випадок, коли США нададуть українським літакам можливість стріляти ракетами класу "повітря-повітря", зауважує видання. При цьому, деякі з таких ракет уже є на озброєнні української армії.

Такі зусилля можуть частково вирішити потреби Києва в додаткових вогневих засобах і протиповітряній обороні (ППО), зазначає Politico.

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Київ в очікуванні винищувачів

Американські військові вважають, що Київ готується до наступу протягом наступних шести-восьми тижнів, коли потеплішає і українські бійці завершать військові навчання в Німеччині. Чиновники стурбовані тим, що в Україні закінчуються засоби ППО, оскільки Росія продовжує ракетні атаки і навіть надсилає аеростати з радіолокаційними датчиками, щоби вивести з ладу більше українських ракет.

Politico звертає увагу, що зараз двоє українських пілотів перебувають в США для оцінки їхніх навичок на симуляторах, хоча офіційні особи й твердять, що вони не будуть літати на американських літаках.

Тим часом Україна продовжує наполягає на передачі партнерами сучасних бойових літаків, зокрема, американських винищувачів F-16. Міністр оборони України Олексій Резніков минулого тижня висловив упевненість в тому, що Україна незабаром отримає західні винищувачі.

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