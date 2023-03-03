Чи зможе Словаччина поставити Україні літаки МіГ-29?

В.о. прем'єр-міністра Словаччини Едуард Хегер виступає за передачу Україні винищувачів МіГ-29 словацької армії, але на його шляху стоять Конституція країни та опозиція. Подробиці - у DW.

Словаччина готова поставити Україні 10 літаків МіГ-29. Про це 1 березня повідомило агентство AP з посиланням на міністра оборони країни Ярослава Надя. Тепер Словаччина може стати першою країною, що входить до НАТО, яка надасть Києву бойові винищувачі. "Не повинно мати значення, чи ми будемо першими, бо коли йдеться про те, щоб робити правильні речі, ми рідко буваємо першими", - ще раніше заявляв в.о. прем'єр-міністра Едуард Хегер.

Але насправді те, як Словаччина діятиме далі, має ключове значення, бо це може вплинути на характер підтримки України іншими державами. При цьому передати Києву бойові літаки буде нелегко, оскільки Конституція Словаччини, схоже, не дозволяє зробити такий крок уряду, який тимчасово виконує обов'язки. А опозиція в Братиславі поки не переконана, що постачання Україні літаків - слушна ідея.

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Прохання України про постачання винищувачів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Едуардом Хегером у ході саміту Євросоюзу 9 лютого цього року та попросив поставити Києву легкі винищувачі МіГ-29. Прохання Зеленського на адресу Словаччини було частиною ширшого звернення по допомогу до країн ЄС.

Едуард Хегер Фото: Olivier Matthys/picture alliance

Хегер висловив готовність передати Києву МіГ-29 ще радянської розробки, незважаючи на те, що нинішній кабінет міністрів лише тимчасово виконує обов'язки словацького уряду після того, як у грудні торік його відправили у відставку внаслідок винесення вотуму недовіри в парламенті.

Понад те, згідно з Конституцією Словаччини, уряд, який тимчасово виконує обов'язки, не може ініціювати ухвалення законодавчих актів, які стосуються важливих міжнародних питань. Однак у Конституції не уточнюється, що це за питання, а партії, що входять до парламенту, не можуть домовитися про те, що до них належить.

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Чи може відправка літаків втягнути Словаччину у війну?

Володимир Зеленський (ліворуч) з лідерами країн ЄС на саміті у Брюсселі, 9 лютого 2023 року Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/picture alliance

У той час як Едуард Хегер пообіцяв "докласти максимум зусиль для виконання прохання України", опозиційні партії, такі як Smer-SD, побоюються, що постачання Києву літаків можуть втягнути Словаччину у війну. Хоча номінально Smer-SD є соціал-демократичною партією, вона відома своєю правонаціоналістичною та проросійською позицією.

Передача МіГ-29 Києву не втягне Словаччину у війну, вважає голова парламентського комітету з безпеки та оборони, представник ліберальної партії "Свобода та солідарність" (SaS) Юрай Крупа. "Ми відправляли в Україну інші технологічні системи та обладнання, і нічого не сталося. Люди, які лякають інших подібними думками, є просто проросійськими тролями", - наголосив Крупа у заяві для ЗМІ.

Зростає підтримка партії, яка виступає проти постачання літаків

Тим часом кількість словаків, що поділяють аргументи, які висувають лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо, схоже, зростає. За результатами останніх соцопитувань, за Smer-SD готові проголосувати майже 18 відсотків словаків, що наразі найвищий показник серед усіх політичних сил країни.

Багато політаналітиків побоюються того, що може статися, якщо Smer-SD переможе на вересневих парламентських виборах, і Фіцо стане прем'єр-міністром. У своїх виступах, що нагадують висловлювання угорського прем'єра Віктора Орбана, Роберт Фіцо урочисто пообіцяв припинити постачання Словаччиною зброї Україні.

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Чи порушить постачання винищувачів Україні Конституцію Словаччини?

Експерт із конституційного права з Університету Коменського в Братиславі Вінцент Буйнак вважає, що навіть якби парламент схвалив постачання винищувачів Києву, такий крок був би неконституційним. "Парламент не вищий за нашу конституцію, - зазначив він в інтерв'ю DW. - Парламент уже підтримав вотум недовіри уряду. Він не може повернути владні повноваження, які були відібрані в уряду".

Словаччина попрощалася зі своїми винищувачами заради України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Буйнак вважає, що хоч в.о. прем'єр-міністра Хегер може звернутися до Конституційного суду (КС) з проханням дати тлумачення конституції з цього приводу, навряд чи він це зробить, оскільки відповідь суду, швидше за все, буде негативною для Хегера. Більше того, винесення КС рішення може тривати місяці чи навіть роки, а Україні допомога необхідна зараз.

"Єдиний реальний варіант, який у нас є, - це новий уряд, який має всю повноту влади. Це може зробити тільки президент (доручити формування такого уряду. - Ред.)", - уточнив експерт. Іншим варіантом була б зміна Конституції, що потребувало б підтримки такої ініціативи з боку щонайменше 90 депутатів. Це, додає Буйнак, навряд чи станеться, оскільки в останні місяці уряд не зміг заручитися підтримкою і 76 депутатів, які потрібні для ухвалення законів.

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Словаччині не потрібні її МІГ-29?

Словаччина отримала російські легкі фронтові винищувачі МіГ-29 на початку 1990-их для захисту свого повітряного простору. Спочатку вона мала 24 таких літаки, але згодом їхня кількість скоротилася до 11.

F-16 американських ВПС Фото: Sgt. Joseph Swafford/abaca/picture alliance

Коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, словацька армія зняла МіГ-29 із озброєння, оскільки країни ЄС припинили імпорт російських комплектуючих, необхідних для обслуговування та ремонту винищувачів. Україна, у свою чергу, стверджує, що має запасні частини, необхідні для експлуатації цих літаків.

Братислава зараз не використовує МіГи для захисту свого повітряного простору, оскільки має на озброєнні системи ППО Patriot і Mantis. Крім того, її як члена НАТО захищають винищувачі угорських, польських та чеських ВПС. Словаччина замовила у США партію винищувачів F-16 нової модифікації, але їхнє постачання сповільнилося через відсутність чипів та пандемію.

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Чи даруватиме Словаччина або продаватиме свої літаки Україні?

Ще один аспект дебатів довкола постачання Словаччиною літаків Україні - чи віддасть їх Братислава безкоштовно. Коли МіГ-29 були новими, їхня загальна оцінна вартість становила близько 300 мільйонів євро. Однак, враховуючи вік винищувачів, сьогодні ця цифра, швидше за все, є значно нижчою.

Заступник голови парламенту Петер Пколінські у зв'язку з цим заявив, що, хоча він не проти відправки літаків Києву, Словаччина повинна отримати за них щось натомість. Що саме - залишається незрозумілим. Серед можливих опцій - Україна чи Єврокомісія оплачують постачання винищувачів, чи НАТО надає Братиславі іншу військову техніку замість МіГ-29.

Словаччина була однією з перших країн, яка надала допомогу своєму східному сусідові, відправивши Києву радянські зенітні ракетні комплекси ППО С-300. Вона також надала Україні вісім гаубиць Zuzana 2, 17 армійських гелікоптерів Мі-2 та боєприпаси для РСЗВ "Град".