  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Національна рада Словаччини
Національна рада Словаччини визнала Росію державою, що підтримує тероризм, а нинішній російський режим - терористичнимФото: AP
ПолітикаСловаччина

Словаччина визнала Росію спонсоркою тероризму

Степан Смишляєв
1 год. тому

Словацькі депутати ухвалили резолюцію, що називає нинішній російський режим терористичним, а Росію - державою, яка підтримує тероризм.

https://p.dw.com/p/4Nbr2

Національна рада (парламент. - Ред.) Словаччини у четвер, 16 лютого, ухвалила резолюцію, якою визнала Росію державою, що підтримує тероризм, а нинішній російський режим - терористичним. Про це повідомляється на офіційному сайті ради.

Також парламент Словаччини вчергове засудив російську агресію, напади на мирне населення, цивільні об'єкти та енергетичну структуру і висловив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Депутати наголосили, що не визнають так звані "референдуми", які Москва організувала в 2022 році на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Словаччина підтримує трибунал

Окремо Національна рада підтримала створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії РФ і переслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Крім того, депутати засудили прямі та непрямі погрози Москви застосувати ядерну зброю.

На переконання парламентарів, Росія веде гібридну війну в тому числі на території Словаччини. Тому рада закликала правоохоронні органи, спецслужби та інші компетентні органи "не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї, щоби зберегти безпеку та демократію в Словаччині".

Читайте також: Єрмак про спецтрибунал для РФ: Уже обговорюємо конкретні механізми

Росію пов'язує з тероризмом усе більше країн

Минулого року Литва та Польща визнали Росію державою, що підтримує тероризм, а Латвія та Нідерланди - спонсоркою тероризму.

У жовтні 2022 року парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним. Після цього таке ж рішення ухвалили парламенти деяких держав-членів ЄС, зокрема Естонії та Чехії.

У листопаді 2022-го парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу (НАТО) оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо російської агресії. Вже за два дні таке саме рішення ухвалив Європейський парламент.

Читайте також: США можуть визнати Росію агресоркою, а не спонсоркою тероризму - ЗМІ

Чи загрожує захоплення АЕС в Україні ядерною катастрофою?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Прапорт України та ЄС

Європарламент закликав збільшити військову допомогу Україні

Конфлікти6 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Олеся Мельниченко провела вісім місяців у російському полоні

Українка про полон: Жінки-наглядачі були набагато жорсткіші

Українка про полон: Жінки-наглядачі були набагато жорсткіші

Суспільство11 год. тому
Заряджання електромобіля

Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

Природа й екологія4 год. тому
Мюнхенська конференія

Мюнхенська конференція-2023: чого чекати щодо України

Мюнхенська конференція-2023: чого чекати щодо України

Політика7 год. тому
Ситуація з біженцями в Німеччині

Біженці в Німеччині: ситуація непроста, але скрізь різна

Біженці в Німеччині: ситуація непроста, але скрізь різна

Суспільство15 лютого 2023 р.
external

"Ворог не просунувся": ЗСУ про новий наступ РФ на Донбасі

"Ворог не просунувся": ЗСУ про новий наступ РФ на Донбасі

Конфлікти15 лютого 2023 р.02:50 хв.
Марія Альохіна (архівне фото)

Pussy Riot: Говорити замість українців ми не хочемо

Pussy Riot: Говорити замість українців ми не хочемо

Культура15 лютого 2023 р.
На головну сторінку