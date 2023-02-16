Словаччина визнала Росію спонсоркою тероризму

Національна рада (парламент. - Ред.) Словаччини у четвер, 16 лютого, ухвалила резолюцію, якою визнала Росію державою, що підтримує тероризм, а нинішній російський режим - терористичним. Про це повідомляється на офіційному сайті ради.

Також парламент Словаччини вчергове засудив російську агресію, напади на мирне населення, цивільні об'єкти та енергетичну структуру і висловив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Депутати наголосили, що не визнають так звані "референдуми", які Москва організувала в 2022 році на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Словаччина підтримує трибунал

Окремо Національна рада підтримала створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії РФ і переслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Крім того, депутати засудили прямі та непрямі погрози Москви застосувати ядерну зброю.

На переконання парламентарів, Росія веде гібридну війну в тому числі на території Словаччини. Тому рада закликала правоохоронні органи, спецслужби та інші компетентні органи "не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї, щоби зберегти безпеку та демократію в Словаччині".

Читайте також: Єрмак про спецтрибунал для РФ: Уже обговорюємо конкретні механізми

Росію пов'язує з тероризмом усе більше країн

Минулого року Литва та Польща визнали Росію державою, що підтримує тероризм, а Латвія та Нідерланди - спонсоркою тероризму.

У жовтні 2022 року парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним. Після цього таке ж рішення ухвалили парламенти деяких держав-членів ЄС, зокрема Естонії та Чехії.

У листопаді 2022-го парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу (НАТО) оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо російської агресії. Вже за два дні таке саме рішення ухвалив Європейський парламент.

Читайте також: США можуть визнати Росію агресоркою, а не спонсоркою тероризму - ЗМІ