Парламент Словаччини висловив недовіру уряду

Після того, як парламент Словаччини підтримав вотум недовіри уряду, прем'єр-міністр країни Едуард Геґер має подати у відставку. Дострокові вибори можуть призвести до перемоги критиків допомоги Україні.

Парламент Словаччини у четвер, 15 грудня, висловив недовіру уряду прем'єр-міністра країни Едуарда Геґера, повідомляє агенція Reuters. Вотум недовіри підтримали 78 депутатів зі 150.

Очікується, що Геґер подасть заяву про відставку президентці країни Зузані Чапутовій, а та, своєю чергою, звернеться з проханням до уряду продовжити виконувати свої обов'язки до призначення нового.

Урядова криза в Словаччині почалася після того, як коаліцію залишила партія SaS. Вона приєдналася до опозиції у процесі висловлення недовіри уряду, звинувативши його у тому, що він не допомагає людям давати раду з цінами на електроенергію, які зросли, пише Reuters.

Попри те, що результат голосування не означає миттєву зміну владу в країні, це рішення може запустити процес проведення дострокових виборів, зазначає агенція. Нові вибори, своєю чергою, можуть позначитися на підтримці України, особливо якщо перемогу здобуде опозиція лівих сил, яка критично ставиться до надання Києву військової допомоги. За даними останніх соціологічних опитувань, ліві сили мають підтримку у словацькому суспільстві.

Військова допомога Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії Словаччина надає Україні військову підтримку. У грудні на кордоні з Україною в Словаччині розпочав роботу ремонтний центр німецької військової техніки, переданої ЗСУ й пошкодженої під час бойових дій проти Росії. У листопаді міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомляв про передачу Україні сьомої гаубиці Zuzana-2 Howitzer. Укладений з Києвом контракт передбачає передачу восьми таких гаубиць. Також було передано 30 БМП.

Раніше Братислава обіцяла передати Києву винищувачі МіГ-29, утім, і досі цього не зробила. Наприкінці серпня повідомлялося, що Братислава виводить з експлуатації ці літаки радянського виробництва для передачі в Україну, а її повітряний простір захищатимуть Польща та Чехія.

В інтерв'ю “Інтерфакс-Україна” на початку грудня, міністр закордонних справ країни Растислав Качер сказав, що українська делегація має найближчими тижнями приїхати до Словаччини "і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю".