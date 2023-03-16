Польща передасть Україні чотири МіГ-29 днями – Дуда

Польща надасть Україні перші чотири винищувача МіГ-29 вже найближчими днями. Ще певну кількість літаків наразі готують, заявив президент країни Анджей Дуда під час пресконференції.

Польща передає Україні перші чотири винищувачі МіГ-29, їхня поставка відбудеться найближчими днями, заявив президент країни Анджей Дуда під час пресконференції із чеським колегою Петром Павелом у четвер, 16 березня, пише Rzeczpospolita.

"Дійсно, таке рішення було ухвалене на рівні державної влади. Можна з упевненістю сказати, що ми буквально в цей самий момент відправляємо ці МіГи в Україну", - сказав Дуда.

За його словами, перші чотири винищувачі, що передаються, перебувають у повністю справному стані, інші наразі обслуговують і готують. Втім, президент Польщі не уточнив, яка загальна кількість літаків готується до відправки в Україну.

Він зазначив, що на заміну МіГ-29 Варшава отримає нові літаки FA-50 від Південної Кореї, перші з них очікуються до кінця року. Згодом в Польщу поставлять винищувачі F-35, додав Дуда.

Днями прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомляв, що перші МіГи в Україну можуть передати у найближчі 4-6 тижнів.

Київ закликає створити авіаційну коаліцію

Раніше про готовність надати Києву винищувачі також заявляв міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Країнаготова передати Україні 10 з 11 пострадянських винищувачів, знятих з озброєння.

В Україні неодноразово закликали до створення "авіаційної коаліції". Із проханням надати Києву сучасні багатоцільові винищувачі 16 березня звернувся до командувачів повітряних сил країн-членів НАТО і командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Звертаюсь до вас із проханням наростити зусилля щодо надання Повітряним силам України сучасних багатоцільових винищувачів четвертого покоління, які здатні ефективно захистити нашу державу від повітряних терористичних атак Росії, а також здійснювати потужну авіаційну підтримку наземним військам для звільнення та деокупації українських територій", - наводяться його слова у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Він наголосив, що лише спільні, узгоджені дії партнерів можуть посприяти у якнайшвидшому отриманні Україною західних багатоцільових літаків, як це сталося з питанням передачі Україні танків.

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