Німеччина схвалила запит Польщі на передачу Україні МіГ-29

Уряд Німеччини схвалив запит Польщі на передачу Україні п’яти винищувачів МіГ-29 зі старих східнонімецьких запасів.
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Уряд Німеччини у четвер, 13 квітня, схвалив запит Польщі на передачу Україні п’яти винищувачів МіГ-29 радянської розробки зі старих східнонімецьких запасів, повідомляється на сайті міністерства оборони ФРН.
Заявка, що надійшла в Берлін раніше сьогодні, була схвалена протягом кількох годин. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) привітав це рішення: "Лише сьогодні ми отримали заявку. Я вітаю той факт, що ми у федеральному уряді разом дійшли цього рішення. Це свідчить: на Німеччину можна покластися!".
Йдеться про МіГ-29, які Берлін передав Варшаві у 2003 році із колишніх запасів Національної народної армії Східної Німеччини.