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МіГ-29
МіГ-29Фото: Gianluca Vannicelli/IPA/picture alliance
КонфліктиПольща

Німеччина схвалила запит Польщі на передачу Україні МіГ-29

Олександр Куницький | Дар'я Нинько
1 год. тому

Уряд Німеччини схвалив запит Польщі на передачу Україні п’яти винищувачів МіГ-29 зі старих східнонімецьких запасів.

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Уряд Німеччини у четвер, 13 квітня, схвалив запит Польщі на передачу Україні п’яти винищувачів МіГ-29 радянської розробки зі старих східнонімецьких запасів, повідомляється на сайті міністерства оборони ФРН.

Заявка, що надійшла в Берлін раніше сьогодні, була схвалена протягом кількох годин. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) привітав це рішення: "Лише сьогодні ми отримали заявку. Я вітаю той факт, що ми у федеральному уряді разом дійшли цього рішення. Це свідчить: на Німеччину можна покластися!".

Йдеться про МіГ-29, які Берлін передав Варшаві у 2003 році із колишніх запасів Національної народної армії Східної Німеччини.

МіГ-29 від Польщі та Словаччини

Польща вже передала Україні із своїх запасів вісім МіГ-29, а також готується передати ще шість цих літаків. Президент країни Анджей Дуда на початку квітня повідомив про готовність відправити в Україну всі літаки МіГ-29 після отримання південнокорейських винищувачів FA-50 і американськів F-35. 

Ще 13 винищувачів МіГ-29 вирішила передати Україні Словаччина. Перші чотири бойові літаки Київ отримав у кінці березня. Решта дев'ять мають надійти "у найближчі тижні". 

Читайте також:Данія: Чи передавати Україні винищувачі, вирішать до літа 

Київ просить сучасну бойову авіацію

Водночас Україна наполегливо просить партнерів про надання сучасних західних бойових літаків. На початку березня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що українські чиновники попросили у Вашингтона 128 бойових літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18. 

Але президент США Джо Байден досі наполягає, що винищувачі не є найнагальнішою потребою України на полі бою.

Читайте також: Чому США передають Україні зброю з обмеженнями - і як це впливає на перебіг війни

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29

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МіГ-29

Німеччина схвалила запит Польщі на передачу Україні МіГ-29

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