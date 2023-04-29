Чехія і Словаччина підтримують Україну на шляху до ЄС і НАТО

Президенти Чехії та Словаччини підписали спільну з Володимиром Зеленським декларацію про підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, засудження агресивних дій Росії в Україні та посилення співпраці.

Президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутовапід час візиту до України у п'ятницю, 28 квітня, підписали з українським лідером Володимиром Зеленським спільну декларацію про підтримку України та співробітництво між країнами.

Петр Павел оприлюднив фото підписаного документа у Twitter і зазначив, що головна ідея декларація чітка і полягає у підтримці суверенного права України вирішувати власне майбутнє та обирати власні механізми безпеки.

Декларація: Україна має виключне право визначати умови переговорів з РФ

Зокрема, лідери засуджують спроби Росії силою змінити міжнародно визнані кордони, "що загрожує як основам миру та стабільності у Європі, так і міжнародній безпеці". Таким діям з боку РФ необхідно протистояти колективно та глобально, наголошується у декларації, оприлюдненій на сайті Офісу президента України.

Лідери також наполягають, що Росія має негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України та зупинити на її території військові операції.

Окремо в декларації наголошується, що "Україна має виключне право визначати умови майбутніх мирних переговорів" з Росією. Президенти також висловили підтримку формули миру Зеленського.

Словаччина та Чехія також задекларували свою тверду відданість притягненню до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні та висловили підтримку створенню спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Підтримка України на шляху до ЄС та НАТО

Окрема увага у декларації приділяється підтримці Києва на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Країни "визнають значний прогрес, якого Україна вже досягла у наближенні до стандартів ЄС" та готові надалі підтримувати процес вступу України до Євросоюзу на основі прогресу її реформ, йдеться у документі.

У декларації також окреслена готовність двох країн, як членів НАТО, посилити підтримку прагнення України приєднатися до НАТО, "щойно це дозволять умови". Також у декларації сторони висловили готовність сприяти процесам стосовно нових міжнародних заходів безпеки для України до її членства в НАТО.

Лідери двох країн також підтвердили взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні співпраці у сферах економіки, торгівлі, енергетики та інфраструктури, а також науки.

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Під час візиту до України Чапутова та Павел зустрілися з низкою українських високопосадовців та відвідали Київщину, що постраждала від російської окупації.

Для президентки Словаччини це другий візит в Україну за час повномасштабного вторгнення Росії. Вона відвідувала Україну наприкінці травня 2022 року. Павел відвідує Україну вперше після вступу на президентський пост.