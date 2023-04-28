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Зузана Чапутова під час відвідин Київщини
Зузана Чапутова під час попереднього візиту в Україну (архіне фото)Фото: Kancelária Prezidenta Sr/TASR/dpa/picture alliance
ПолітикаЧехія

Президенти Чехії та Словаччини приїхали в Україну

Тетяна Кирилюк
4 год. тому

Президент Чехії Петр Павел вперше відвідує Україну після вступу на посаду. Для лідерки Словаччини Зузани Чапутової це другий візит за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова у п'ятницю, 28 квітня, приїхали до України. Павел оприлюднив у Twitter спільне фото з Чапутовою на тлі зруйнованого внаслідок ударів житлового будинку. У дописі він висловив підтримку українському народу.

"Ми обидва усвідомлюємо цінність свободи та справедливості. Важко на власні очі бачити, що українці платять за це найдорожчу ціну. Кров'ю і життям власних громадян. У боротьбі з агресором захищають спільне. Тому ми будемо з ними.", - йдеться у дописі. 

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Павел і Чапутова відвідали Бородянку і зустрінуться з Зеленським - IDNES

Як повідомляє чеське видання IDNES, лідери Чехії та Словаччини відвідали Бородянку на Київщині, яка постраждала від російської окупації. Обидва лідери також мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. 

Зузана Чапутова, своєю чергою, наголосила, що їхня спільна поїздка знаменує нову еру відносин між країнами і що вона рада тому, що ця поїздка - саме в Україну. 

"Мабуть, немає двох ближчих націй у світі, ніж словаки і чехи. Наші відносини глибокі, міцні та зміцнюються спільним історичним досвідом фашизму, окупації, комунізму, розбудови демократії і нарешті мирного розділу спільної держави. Сьогодні ми разом веземо цей символ взаємоповаги, дружби та партнерства до Києва. Наш посил зрозумілий: з Україною ми пов'язані не тільки кордоном і спільним минулим, але й спільним майбутнім", - написала вона у Facebook.

Для президентки Словаччини це другий візит в Україну за час повномасштабного вторгнення Росії. Вона відвідувала Україну наприкінці травня 2022 року. Павел відвідує Україну вперше після вступу на президентський пост.

 

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