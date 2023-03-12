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Новий президент Чехії Петр Павел
Новий президент Чехії Петр ПавелФото: Michaela Rihova/CTK/IMAGO
ПолітикаУкраїна

Новий президент Чехії відвідає Україну у квітні - ЗМІ

Аліна Коломієць
1 год. тому

Президенти України й Чехії провели телефонну розмову. За даними чеських ЗМІ, лідери країн домовилися про візит Петра Павела до України у квітні.

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Новий президент Чехії Петр Павел у квітні відвідає Україну. Про це він домовився у неділю, 12 березня, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомила агенції ČTK його прессекретарка Маркета Ржехакова.

За її словами, Зеленський попросив про телефонну розмову і був зацікавлений у тому, щоб вона відбулася якнайшвидше після інавгурації Павела, яка пройшла в четвер, 9 березня. Він хотів привітати Павела зі вступом на посаду. "Вони обговорили можливий візит президента Павела в Україну і домовилися, що він відбудеться у квітні. Також йшлося про підтримку України з боку Чеської Республіки в найближчі місяці", - повідомила прессекретарка.

Про телефонну розмову також повідомив у Twitter й президент України. "Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до Євросоюзу. Домовилися й надалі активно взаємодіяти. Підтримка Чехії важлива для України в боротьбі з агресією РФ!", - написав він. 

Пізніше, під час свого традиційного вечірнього звернення, Зеленський розповів, що запросив Павела відвідати Україну. Більш детальної інформації про можливий візит чеського президента він не надав.

Новий президент Чехії - ексглава військового комітету НАТО

61-річний ексглава військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел у четвер, 9 березня, офіційно вступив на посаду президента Чехії. Він переміг свого опонента, колишнього прем'єр-міністра країни мільярдера Андрея Бабіша, у другому турі виборів, отримавши понад 58 відсотків голосів.

Однією з основних тем під час його передвиборної кампанії була війна Росії проти України. Він обіцяв зберігати міцні зв'язки Чехії з Євросоюзом та НАТО, а також і надалі надавати Україні всебічну підтримку, зокрема, на шляху до членства в ЄС та у протидії повномасштабній російській агресії. Про підтримку України він згадав також у своїй інаугураційні промові.

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