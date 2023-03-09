Петр Павел офіційно вступив на посаду президента Чехії

Церемонія інавгурації Петра Павла відбулася у резиденції президента Чехії - у Празькому граді. У своїй промові Павел згадав і підтримку України.

Новообраний президент Чехії Петр Павел у четвер, 9 березня, офіційно вступив на посаду. Присягу як глава держави він склав у Владиславській залі Празького граду - резиденції президента, повідомляє Reuters. Перебувати на цій посаді він буде упродовж п'яти років.

61-річний ексглава військового комітету НАТО, генерал у відставці Павел переміг свого опонента, колишнього прем'єр-міністра країни мільярдера Андрея Бабіша, у другому турі виборів, отримавши понад 58 відсотків голосів.

Підтримка України - одна з тез інавгураційної промови

Однією з основних тем під час передвиборної кампанії була війна Росії проти України. Він обіцяв зберігати міцні зв'язки Чехії з Європейським Союзом та НАТО, а також і надалі надавати Україні всебічну підтримку, зокрема, на шляху до членства в ЄС та у протидії повномасштабній російській агресії. Про підтримку України він згадав також у своїй інаугураційні промові.

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За його словами, Україна також є прикладом того, що малі країни можуть бути успішними, особливо якщо вони співпрацюють з іншими. "Це не лише наш історичний досвід, який має спонукати до продовження нашої підтримки. Роблячи це, ми, зрештою, допомагаємо собі", - зазаначив він.

Також Павел заявив, що підтримає політику подолання інфляції, яка в січні сягнула 17,5 відсотка, і приведе до ладу державні фінанси. "Я буду підтримувати заходи, які уможливлять це, хоч іноді вони будуть болючими", - пообіцяв він.

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Одним із перших завдань для Павела буде рішення про те, чи ветувати законопроєкт про обмеження підвищення пенсій з червня, який поспіхом ухвалив парламент і який, на думку опозиції на чолі з Бабішем, порушує конституцію.

Зазначимо, що роль президента в Чехії - здебільшого представницька, однак він також відповідає за призначення уряду, голови центрального банку та Конституційних суду та є верховним головнокомандувачем збройних сил країни.