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Кандидати в президенти Чехії Петр Павел (ліворуч) і Андрей Бабіш (праворуч)
Кандидати в президенти Чехії Петр Павел (ліворуч) і Андрей Бабіш (праворуч)Фото: Tomas Tkacik/SOPA Images/ZUMA/picture alliance
ПолітикаЧехія

Вибори президента Чехії: завершується другий тур голосування

Олександра Іванова | Степан Смишляєв
1 год. тому

За прогнозами, вищі шанси обійняти пост глави держави має колишній генерал НАТО Петр Павел. Його суперником на виборах є експрем’єр країни Андрей Бабіш.

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У Чехії у суботу, 28 січня, триває завершальний день голосування у другому турі виборів президента країни. Мешканці країни обирають між генералом Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у відставці Петром Павелом та колишнім прем'єр-міністром країни, мільярдером Андреєм Бабішем.

Два тижні тому, у першому турі голосування, жоден із них не зміг подолати п'ятдесятивідсотковий бар'єр, однак Павел дещо випередив Бабіша. За даними опитувань, Павел - колишній начальник генерального штабу чеської армії та перший представник східноєвропейської країни на посаді голови Військового комітету НАТО - і зараз має вищі шанси на перемогу: за нього готові віддати свій голос від 53 до 59 відсотків громадян.

Війна в Україні як центральна тема на виборах у Чехії

Другий тур виборів президента країни розпочався у Чехії 27 січня. Основною темою під час передвиборчої кампанії була війна Росії проти України. Так, безпосередньо після оголошення результатів першого туру голосування команда Бабіша розвішала по всій країні плакати з обіцянкою не дати втягнути Чехію у війну.

Своєю чергою Павел, який виступає на виборах як незалежний кандидат за підтримки правоцентристського уряду країни, обіцяє продовжувати надавати Україні всебічну підтримку та зберігати міцні зв'язки Чехії з Європейським Союзом та НАТО.

У Чехії президент відіграє церемоніальну роль. Однак він також відповідає за призначення уряду, голови Центрального банку та конституційних суддів, а також є верховним головнокомандувачем. Термін повноважень нинішнього президента Мілоша Земана спливає у березні. Він обіймав цю посаду з 2013 року, двічі вигравав вибори і не може брати участі у нинішніх.

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