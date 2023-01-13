Вибори президента Чехії: які шанси у "чеського Орбана"?

Виправдання експрем'єра Бабіша у справі про шахрайство з коштами ЄС змішало карти кампанії з виборів президента Чехії. Але шанси олігарха на перемогу у виборчих перегонах - проблематичні.

У Чехії у п'ятницю, 13 січня, розпочався і триватиме два дні перший тур третіх в історії країни прямих президентських виборів. Утім, кілька днів тому Празький міський суд виніс рішення, що змінило усі передвиборні розклади.

9 січня лідера опозиційного популістського руху ANO ("Акція незадоволених громадян"), олігарха і колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша виправдали за звинуваченням у пособництві та підбурюванні до шахрайства з субсидіями ЄС. Це може підвищити його шанси у боротьбі за вищу посаду в державі. Одним із перших Бабіша привітав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який порадив своєму другові продовжувати боротьбу.

Як розкішний курорт став малим бізнесом

Схема була нехитрою. У 2006 році транснаціональний агрохолдинг Agrofert, який належить Бабішу, придбав ферму Capi hnizdo ("Гніздо лелеки"), яку потім перетворили на розкішний курорт. У 2008 році його було виділено зі складу групи, і Бабіш передав акції цього підприємства своїм дітям.

Читайте також: Коментар: Кінець інституціолізованому шахрайству у Чехії

На папері це перетворило "Гніздо лелеки" на малий бізнес, і воно отримало фінансування ЄС у розмірі близько двох мільйонів євро із фонду підтримки малих та середніх підприємств. А за кілька років колишня ферма знову стала частиною групи Agrofert. Чеські правоохоронні органи з 2015 року розслідували цю схему з огляду на можливе порушення законодавства.

Куротель "Гніздо лелеки" Фото: picture-alliance/dpa/V. Simanek

Виправданий у суді

За результатами слідства прокуратура звинуватила Бабіша у шахрайстві із субсидіями від ЄС і вимагала для нього три роки позбавлення волі умовно та штраф у розмірі 410 тисяч євро. Однак суд дійшов висновку, що слідство не змогло довести факт шахрайства і виправдав мільярдера. Судовий процес поки що не завершений, обвинувач ще може подати апеляцію на вирок.

Проте, виправдання Бабіша змінило настрій значної частини чеської громадськості перед виборами президента. "Виправдувальний вирок дає Андрею Бабішу та його команді можливість розпочати широкомасштабну кампанію та спробувати змінити баланс сил, який досі був несприятливий для експрем'єра", - пояснив DW Мартін Бухтік, директор Центру емпіричних досліджень STEM.

Андрей Бабіш Фото: Katerina Sulova/CTK/dpa/picture alliance

Тепер, за його словами, Бабіш майже напевно вийде у другий тур виборів. "Тоді він може атакувати своїх опонентів з позиції людини, виправданої судом", - наголосив Бухтік. Отже, результат президентської кампанії став набагато більш непередбачуваним, ніж ще кілька днів тому.

Троє однаково сильних кандидатів

8 січня STEM опублікував результати опитування, проведеного у перші дні 2023 року. Відповідно до них, Андрей Бабіш отримує у першому турі 27,9 відсотка голосів, генерал Петр Павел - 26,7 відсотка, а Дануше Нерудова посіла б третє місце з 24,4 відсотка. Але, як свідчать оприлюднені нещодавно дані STEM та інших соціологічних служб, у другому турі, який відбудеться 27 та 28 січня, експрем'єр, швидше за все, значно програє, відстаючи від ймовірного суперника на 10-20 відсотків.

"Ймовірність того, що він переможе у другому турі, дуже низька, згідно з усіма наявними даними. Має статися щось екстраординарне, щоб кандидат, який за опитуваннями так сильно відстає від своїх потенційних суперників, у результаті переміг на виборах", - зазначає директор STEM Бухтик.

Чи допоможе Макрон?

Оглядачі зазначають, що мільярдер Бабіш є просто не прийнятним для значної частини проєвропейськи налаштованого чеського електорату. Це пов'язано з тим, що, окрім свого політичного та економічного впливу, він також контролює значну частину чеських ЗМІ, що багато хто сприймає як конфлікт інтересів. Крім того, експрем'єра критикують за популістську та проугорську політику.

З іншого боку, Андрей Бабіш має підтримку багатьох виборців, особливо пенсіонерів (вони становлять близько чверті чеського електорату) через підвищення пенсій, якого він добивається. Поки цього достатньо, щоб зробити рух ANO найсильнішою політичною силою в Чеській Республіці, але може не вистачити, щоб подолати заповітний поріг у 50 відсотків голосів, необхідних для перемоги у другому турі.

Бабіш про це знає. І щоб зміцнити свої позиції, вирушив до Парижа, де 10 січня зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Рух ANO входить до ліберальної фракції в Європейському парламенті, яку очолює партія Макрона "Відродження". "Зустріч з Макроном показує громадськості, що він досі має політичний авторитет", - заявив Чеському інформаційному агентству (CTK) політичний аналітик Ян Кубачек. Однак офіс президента Франції наголосив, що прийом Бабіша в Парижі не є схваленням його виборчої кампанії.

Виборчий плакат Петра Павела Фото: Drahoslav Ramik/CTK/dpa/picture alliance

Генерал для складних часів

У плані престижу та визнання у Бабіша є сильний суперник. Це генерал Петр Павел, колишній начальник генштабу чеської армії, перший представник східноєвропейської країни на посаді голови Військового комітету НАТО - вищого військового органу Альянсу. 61-річний генерал має видатну тридцятилітню військову кар'єру.

Він був нагороджений орденом Почесного легіону за те, що вивів французький підрозділ військ ООН з оточення під час хорватсько-сербської війни у 1993 році. Павел посилається на свій військовий досвід у передвиборному гаслі: "Керувати з досвідом та спокоєм у скрутні часи". Однак недоліком генерала в очах деяких виборців є його членство в Комуністичній партії до 1989 року та участь у підготовці військових розвідників наприкінці 1980-х років.

Молодь підтримує ректорку

44-річна економістка та колишня ректорка університету у Брно Дануше Нерудова також є перспективною кандидаткою на пост президента Чехії. Особливо за неї готові голосувати молоді чехи. "Ключем до всіх змін є реформа освіти Чеської Республіки", - наголосила Нерудова в інтерв'ю Чеському радіо. Багато хто з тих, хто не хоче бачити президентом Бабіша, обиратимуть між нею та Павелом.

Хоча президент Чехії має набагато меншу владу, ніж прем'єр-міністр, він все ж таки має великий вплив на внутрішню і зовнішню політику країни, а також на настрої у суспільстві. За останні двадцять років у Чеській Республіці було два президенти, скептично налаштованих до ЄС, - Вацлав Клаус і Мілош Земан. Це одна з причин, чому, на думку експертів, Чеська Республіка сьогодні є однією з найбільш євроскептичних країн ЄС.

Читайте також: Угорщина та ЄС: як бути з допомогою Україні?

Якщо Павел та Нерудова виступають за міцне проєвропейське майбутнє Чеської Республіки, то Андрей Бабіш неодноразово намагався грати на полі євроскептицизму та із задоволенням робить заяви з критикою на адресу Євросоюзу. Що не заважає йому брати брюссельські гроші - холдинг Agrofert є одним із найбільших отримувачів субсидій від ЄС у Чехії.