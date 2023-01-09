Експрем'єра Чехії Бабіша виправдали в справі про шахрайство

Виправдувальний вирок суду може допомогти Андрею Бабішу обійняти посаду президента Чехії. Перший тур виборів, на яких він висунув свою кандидатуру, відбудеться 13-14 січня.

Празький суд у понеділок, 9 січня, виправдав колишнього прем'єр-міністра Чехії та кандидата в президенти країни Андрея Бабіша у справі про шахрайство з субсидіями Європейського Союзу на два мільйони доларів, повідомляє Associated Press.

Бабіш, який є не лише політиком, але й великим підприємцем, володіє холдингом Agrofert, до якого входять близько 250 компаній. У 2006 році дочірня фірма Agrofert - Inoba - придбала під Прагою збанкрутіле сільськогосподарське підприємство. На його землі був побудований готель і центр відпочинку "Гніздо лелеки". На будівництво останнього використали гроші, отримані Inoba від ЄС. Спочатку ці субсидії були призначені для підтримки малих підприємств. Власниками готелю стали родичі Бабіша. В подальшому "Гніздо лелеки" знову увійшло до складу Agrofert. Згодом холдинг повернув дотацію.

Прокурор вимагав для мільярдера покарання у вигляді трьох років умовного ув'язнення та штрафу в розмірі 10 мільйонів чеських крон (близько 440 тисяч доларів. - Ред.). Прокуратура ще може оскаржити рішення суду. Бабіш ніколи не визнав провини і називав справу політично мотивованою.

"Я дуже радий, що у нас є незалежний суд, і суд підтвердив те, що я продовжував казати з самого початку. Що я невинний і не робив нічого протизаконного", - заявив він після рішення суду.

Шанси на президентство зростають

Бабіш був прем'єром Чехії у 2017-2021 роках і пішов у відставку після того, як очолювана ним центристська популістська партія "Акція невдоволених громадян" (ANO) програла на парламентських виборах в 2021 році.

За час коли він очолював уряд, в країні неодноразово проходили масові акції протестуз вимогами відставки прем'єра, зокрема через справу про субсидії.

Тепер політик прагне обійняти президентську посаду на виборах, перший тур яких відбудеться 13-14 січня. Позитивне рішення суду може покращити його шанси, зауважує агенція Reuters. Соціологічні опитування свідчать, що його рейтинги близькі до основних суперників - колишнього голови військового комітету НАТО Петера Павла та економістки Дануше Нерудової.

Очікується, що жоден кандидат не отримає необхідної для обрання підтримки в першому турі. Другий раунд виборів президента, до якого увійдуть два кандидати з найбільшою кількістю голосів, імовірно, відбудеться 27-28 січня.

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