Чехія: уряд прем'єр-міністра Бабіша подає у відставку

Після поразки на парламентських виборах уряд Чехії на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем ухвалив рішення про відставку. Уряд приймає той факт, що нова консервативна коаліція на чолі з Петром Фіалою має у своєму розпорядженні більшість, заявив нинішній прем'єр і засновник популістської партії АNO Бабіш у четвер, 11 листопада. Рішення про відставку письмово передано президенту Чехії Мілошу Земану, який зараз госпіталізований.

Після виборів 8-9 жовтня п'ять консервативних та ліберальних партій мають у нижній палаті парламенту 108 з 200 місць. Вони вже підписали коаліційну угоду, яка, зокрема, містить план зниження бюджетного дефіциту. Очікується, що Бабіш тимчасово виконуватиме обов'язки прем'єра до формування нового уряду. "Ми працюватимемо до останнього", - пообіцяв 67-річний політик і додав, що згодом він очолить "активну опозицію".

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Мультимільярдер Андрій Бабіш став прем'єр-міністром Чехії у грудні 2017 року. Йому закидали конфлікт інтересів як підприємця та політика. Прокуратура клопотала про позбавлення Бабіша депутатської недоторканності у справі про ймовірне шахрайство із субсидіями.