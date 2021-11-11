 Чехія: уряд прем′єр-міністра Бабіша подає у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2021

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Чехія: уряд прем'єр-міністра Бабіша подає у відставку

Рішення про відставку ухвалено після поразки Бабіша та його союзників на парламентських виборах. Бабіш оголосив, що згодом очолить "активну опозицію".

Андрей Бабіш

Андрей Бабіш

Після поразки на парламентських виборах уряд Чехії на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем ухвалив рішення про відставку. Уряд приймає той факт, що нова консервативна коаліція на чолі з Петром Фіалою має у своєму розпорядженні більшість, заявив нинішній прем'єр і засновник популістської партії АNO Бабіш у четвер, 11 листопада. Рішення про відставку письмово передано президенту Чехії Мілошу Земану, який зараз госпіталізований.

Після виборів 8-9 жовтня п'ять консервативних та ліберальних партій мають у нижній палаті парламенту 108 з 200 місць. Вони вже підписали коаліційну угоду, яка, зокрема, містить план зниження бюджетного дефіциту. Очікується, що Бабіш тимчасово виконуватиме обов'язки прем'єра до формування нового уряду. "Ми працюватимемо до останнього", - пообіцяв 67-річний політик і додав, що згодом він очолить "активну опозицію".

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Мультимільярдер Андрій Бабіш став прем'єр-міністром Чехії у грудні 2017 року. Йому закидали конфлікт інтересів як підприємця та політика. Прокуратура клопотала про позбавлення Бабіша депутатської недоторканності у справі про ймовірне шахрайство із субсидіями.

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