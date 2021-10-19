 У Сенаті Чехії заявили про недієздатність президента Земана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2021

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Новини

У Сенаті Чехії заявили про недієздатність президента Земана

Мілош Земан не зможе виконувати президентські обов'язки за станом здоров'я, констатують лікарі. Президенту Чехії загрожує імпічмент або тимчасове відсторонення.

Мілош Земан з 10 жовтня перебуває у лікарні

Мілош Земан з 10 жовтня перебуває у лікарні

Президент Чехії Мілош Земан не може виконувати свої службові обов'язки через проблеми зі здоров'ям. Про це у понеділок, 18 жовтня, заявив спікер чеського Сенату Мілош Вистрчил з посиланням на звіт лікарні.

Він повідомив, що довгостроковий прогноз для Земана "надзвичайно невизначений". Також спікер назвав малоймовірним повернення президента до роботи в найближчі кілька тижнів, передає агенція dpa.

Земан з 10 жовтня перебуває у реанімації у шпиталі в Празі. Точний діагноз 77-річного чеського лідера не розголошують, проте відомо, що він хворіє на цукровий діабет та невропатію ніг, через що останнім часом пересувався на інвалідному візку.

Земану загрожує імпічмент

Мілоша Земана госпіталізували через день після виборів у Чехії, де з мінімальним відривом переміг опозиційний правоцентристський блок SPOLU ("Разом"). Саме президент Чехії має надати доручення на формування уряду.

Тепер же через недієздатність Земану може загрожувати процедура імпічменту або тимчасове відсторонення від виконання обов'язків, за яке має проголосувати проста більшість в обох палатах парламенту.

Формування Кабміну Чехії заблоковано

Відповідно до чеської конституції, саме президент повинен запропонувати парламенту кандидатуру на пост глави уряду. Сенат має обговорити подальші кроки щодо президента  у вівторок, 19 жовтня.На право створити новий Кабінет претендує як блок-переможець SPOLU (27,8 відсотка голосів), так і партія влади ANO ("Акція невдоволених громадян") (27,2 відсотка). 

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Під час перегонів Земан не приховував, що підтримує партію ANO чинного прем'єра Андрея Бабіша.

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